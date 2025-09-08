باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در دومین فینال تورنمنت کافا امروز (روز دوشنبه) ساعت ۱۸ در ورزشگاه المپیک تاشکند به مصاف یکدیگر می‌روند. این ۲ تیم در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که در اولین دوره این رقابت‌ها هم برابر یکدیگر قرار گرفته بودند که تیم ملی ایران توانست با یک گل پیروز شود و نخستین قهرمانی این مسابقات را به دست آورد.

شاگردان امیر قلعه نویی در حالی توانستند به فینال مسابقات کافا راه یابند که انتقادات زیادی به عملکردشان در بازی با تیم ملی تاجیکستان مطرح شده است. اکنون فرصتی برای آنها فراهم شده تا جواب انتقادات را بدهند.

تیم ملی ایران در بازی اول گروه B مسابقات کافا توانست با نتیجه ۳ بر یک برابر تیم افغانستان پیروز شود و در بازی دوم هم ماقبل تیم ملی هند با ۳ گل به برتری رسید. ملی پوشان کشورمان در بازی سوم برابر تاجیکستان در حالی که با ۲ گل از حریف خود جلو بودند، اما با اشتباهات خط دفاع و دروازه بان، برد را با تساوی عوض کردند.

به هر حال شاگردان قلعه نویی با ۲ برد و یک تساوی و کسب ۷ امتیاز و صدرنشینی در گروه B مسابقات کافا به فینال این رقابت‌ها راه یافتند. آنها در فینال باید به مصاف تیم ملی ازبکستان بروند که رقیب آشنایی برایشان محسوب می‌شود.

ملی پوشان کشورمان قصد دارند تیم ملی ازبکستان میزبان فینال تورنمنت کافا را شکست بدهند و برای دومین بار فاتح این رقابت‌ها شوند، اما آنها کار سختی در خانه حریف پیش رو دارند.

در حالی که مسابقات کافا کیفیت چندانی ندارد، اما تیم ملی فوتبال کشورمان از افغانستان و تاجیکستان که تیم‌های درجه دوم و سوم آسیا به شمار می‌آیند، ۳ گل دریافت کرد تا ضعف ساختار دفاعی تیم ملی در بازی‌های مرحله گروهی این رقابت‌ها نمایان شود. همین موضوع باعث نگرانی اهالی فوتبال در سال منتهی به جام جهانی شده است.

البته امیر قلعه نویی و کادر فنی تیم ملی فوتبال معتقدند که بدون تمرین وارد مسابقات کافا شدند و علاوه بر این، چند بازیکن شاخص از جمله سردار آزمون و مهدی قایدی را به علت مصدومیت در اختیار نداشتند، اما آنها خودشان می‌دانند که بازگو کردن چنین مسائلی بهانه‌ای بیش نیست و باید نقاط ضعف تیم ملی را قبل از جام جهانی برطرف کنند تا در آنجا زنگ تفریح حریفان نباشیم.

در آن طرف، تیم ملی ازبکستان پس از تساوی برابر عمان، مقابل ترکمنستان و قرقیزستان برنده شد و با تفاضل گل بهتر نسبت به عمان فینالیست گروه A مسابقات کافا شد.

تیم ملی ازبکستان با حمایت هواداران خود می‌خواهد تیم ملی ایران را در تاشکند شکست بدهد تا باخت فینال دوره قبل را جبران کند و علاوه بر این، طلسم ناکامی ۱۳ ساله مقابل ایران را بشکند و برای نخستین بار نیز قهرمان جام کافا شود.

اوستون اورونوف ملی‌پوش پرسپولیس، اوتکیر یوسوپوف دروازه بان ملی پوش فولاد و ماشاریپوف ملی پوش استقلال در تیم ملی ازبکستان حضور دارند. البته ماشاریپوف به علت مصدومیت در تورنمنت کافا حضور ندارد، اما اورونوف و یوسوپوف به احتمال زیاد برابر تیم ملی ایران بازی خواهند کرد و چهره ویژه بازی فینال هستند. علاوه بر این، ایگور سرگئیف، اتابک شکوروف، عزیزبک تورگونبائف، اودیل خامروبکوف، خوژیمات ارکینوف و روسلانبک جیانوف از دیگر مهره‌های تاثیرگذار ازبکستان هستند.

تیم‌های ملی ایران و ازبکستان تاکنون ۱۶ بار به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۱۰ برد سهم ایران و یک برد سهم ازبکستان بوده و ۵ بازی هم با تساوی به پایان رسیده است. در ۵ دیدار اخیر ۲ تیم، ایران یک بار برنده شده و چهار دیدار پایانی با تساوی تمام شده است.

تنها برد ازبک‌ها به مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ بازمی‌گردد؛ جایی که آنها در تهران با تک گل سرور جپاروف ایران را شکست دادند. از آن روز ۴۶۷۹ روز گذشته و طی این مدت، ۱۱ تقابل برگزار شده که ۷ بار با برد ایران و ۴ مرتبه با نتیجه مساوی خاتمه یافته است.

به هر حال بازی فینال مسابقات کافا باید برنده داشته باشد و شاید قهرمان این بازی در ۹۰ دقیقه مشخص نشود و به وقت‌های اضافی و پنالتی برود تا فاتح دومین دوره این رقابت‌ها مشخص شود.

باید دید شاگردان قلعه‌نویی می‌توانند بار دیگر قهرمان مسابقات کافا شوند یا ازبکستان با حمایت هوادارانش در تاشکند برای اولین بار قهرمانی در این رقابت‌ها را جشن می‌گیرد.