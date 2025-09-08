باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - لیگ دوومیدانی کشور به عنوان یکی از رقابت‌های پایه‌ای و مهم ورزشی، نقش موثری درشناسایی استعداد‌ها و توسعه ورزش دوومیدانی دارد. با این حال در فصل جاری، شاهد کاهش چشمگیر استقبال باشگاه‌های ورزشی برای شرکت در این لیگ بودیم که این موضوع زنگ خطری برای مسئولان فدراسیون دوومیدانی و دست اندرکاران این رشته ورزشی به شمار می‌آید.

این در حالی است که احسان حدادی رئیس فدراسیون دوومیدانی قول داد که اسپانسر‌های قدرتمندی را به دوومیدانی بیاورد و حتی اعلام کرد که قصد دارد رضایت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس را جلب کند تا سرخابی‌ها در این رشته ورزشی تیمداری کنند، اما نه تنها قول‌های حدادی عملی نشد که حتی باشگاه کاراماشین قهرمان فصل گذشته لیگ دوومیدانی امسال حاضر نشد که در این مسابقات شرکت کند.

مسئولان برگزاری مسابقات لیگ دوومیدانی وقتی دیدند که استقبال کمی از مسابقات لیگ شده است و تیم‌های مدعی همانند کاراماشین در این رقابت‌ها شرکت نکردند در اقدامی قابل توجه و جالب آمدند اول اسم تیم‌های شرکت کننده را "آکادمی" گذاشتند و اکثر ورزشکاران دوومیدانی به صورت مجانی در مسابقات لیگ شرکت کردند. مثلا آکادمی کاکتوس خراسان همان هیئت دوومیدانی خراسان هست و ستارگان البرز هم همان هیئت دوومیدانی البرز است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود درباره لیگ دوومیدانی بانوان گفت: خیلی از ورزشکاران را گول زدند که آنها در لیگ دوومیدانی شرکت کنند تا در بین نفرات اعزامی به مسابقات کشور‌های اسلامی قرار بگیرند. این در حالی است که حتی در لیست اولیه این مسابقات، اسم این ورزشکاران رد نشده است. من نمی‌دانم بعد از ۱۴ ماه که حدادی وارد فدراسیون دوومیدانی شده است، این ورزشکاران به راحتی گول حرفهایش را می‌خورند که همه چیز درست می‌شود. مثلا تکتم دستاربندان ملی پوش دوومیدانی در تیم ستارگان البرز به صورت مجانی می‌دود. دستاربندان از مشهد به کرمانشاه می‌رود و آنجا تمرین می‌کند و پول مربی می‌دهد، اما حاضر شده است که در مسابقات لیگ دوومیدانی به صورت مجانی شرکت کند.

یکی از نکات جالب توجه این است که به خاطر اینکه تیم‌های شرکت کننده در لیگ دوومیدانی زیاد نیستند در استارت لیست دیده شده است که ورزشکار به صورت آزاد در این مسابقات شرکت کرده است. فاطمه محیطی زاده عضو تیم چادر ملو هست و با این تیم قرارداد دارد، اما به خاطر اینکه تیم چادر ملو از حضور در لیگ دوومیدانی انصراف داده، به خاطر همین محیطی زاده به صورت آزاد در مسابقات شرکت کرده است.

گفته می‌شود برخی از ورزشکاران برای ثبت رکورد جهت حضور در مسابقات کشور‌های اسلامی طی نامه‌ای به فدراسیون دوومیدانی خواستار شرکت در مسابقات لیگ شدند که با این پیشنهاد هم موافقت شده است. این در حالی است که فدراسیون دوومیدانی باید یک مسابقه انتخابی جداگانه برای رکورد گیری ورزشکاران بگذارد.



باشگاه کاراماشین که فصل گذشته در لیگ دوومیدانی قهرمان شده بود، اما امسال بنا به دلایلی در مسابقات حضور پیدا نکرد و اکنون هم در مسابقات لیگ هاکی سرمایه گذاری کرده است و در این مسابقات شرکت می‌کند.

برخی از ورزشکاران وعده حضور در تیم ملی دوومیدانی دریافت کردند و آنها سکوت کردند تا تیم ملی را از دست ندهند. بعضی از آنها نیز همانند نگین عدالت و نازنین عیدیان در پارک تمرین می‌کنند.

زمانی که فدراسیون دوومیدانی متوجه شد که باشگاه کاراماشین قصد تیمداری در لیگ دوومیدانی را ندارد طی تماسی با مسئولان این باشگاه خواستار سرمایه گذاری یک میلیاردی در مسابقات لیگ شد. این در حالی است که باشگاه کاراماشین فصل گذشته در لیگ دوومیدانی ۲۲ میلیارد تومان هزینه کرده بود. فدراسیون دوومیدانی به جای اینکه اسپانسر بیشتری جذب کند، اما به تیم قهرمان فصل گذشته لیگ دوومیدانی گفته که با یک الی ۲ میلیارد تومان هم می‌توانید در لیگ سرمایه گذاری کنید و حتی قهرمان شوید.

باشگاه چادر ملو هم که در مرحله اول لیگ دوومیدانی شرکت کرده بود، اما در مرحله دوم مسابقات انصراف داد. گفته می‌شود که مسئولان باشگاه به خاطر اینکه در بین اعضای هیئت رئیسه فدراسیون دوومیدانی نیستند تصمیم گرفتند که در لیگ شرکت نکنند، اما مدیران باشگاه چادر ملو این مسئله را تکذیب کردند.

باشگاه‌های کاراماشین و چادر ملو اردکان فصل گذشته هم در هیئت رئیسه فدراسیون دوومیدانی نبودند، اما آنها در لیگ دوومیدانی حضور یافتند و حتی کاراماشین قهرمان مسابقات شد. به نظر می‌رسد مسائل عنوان شده بهانه‌های فدراسیون دوومیدانی است که سوء مدیریت خودشان را به حضور نداشتن در هیئت رئیسه عنوان کردند.

باشگاه کاراماشین بدون چشمداشتی فصل گذشته در لیگ دوومیدانی سرمایه گذاری کرد و نتیجه آن قهرمانی در این مسابقات بود، اما امسال فدراسیون دوومیدانی از مسئولان این باشگاه خواسته بود که سرمربی بانوان این تیم در جلسه فنی تیم‌های شرکت کننده در لیگ حضور پیدا نکند و این موضوع را مسئولان کاراماشین بی احترامی تلقی کردند و گفتند که ما در لیگ شرکت نمی‌کنیم. حتی به این باشگاه اعلام کردند که سرمربی آقایان و چند ورزشکار را کنار بگذارد، اما مسئولان کاراماشین قبول نکردند.

وقتی باشگاه کاراماشین از لیگ دوومیدانی کنار کشید و یکسری از ورزشکاران تاپ بدون تیم ماندند، نفرات سوم و چهارم لیگ فصل گذشته در مسابقات امسال رتبه‌های اول و دوم را کسب کردند. در ماده پرتاب وزنه ۲ نفر در مسابقات شرکت کردند که همین نفرات هم اول و دوم شدند.

شنیده می‌شود تیم دانشگاه آزاد با بودجه یک الی ۲ میلیاردی در لیگ دوومیدانی بانوان شرکت کرده است و به طور حتم قهرمان لیگ هم می‌شود. تیم ستارگان البرز هم به صورت مجانی در مسابقات امسال حضور پیدا کرده و هیچ هزینه‌ای نکرده است و به احتمال زیاد این تیم هم مقام دوم را به دست می‌آورد.

مسابقات لیگ دوومیدانی امسال سطح کمی و کیفی اش آن قدر پایین است که در ماده پرتاب چکش و پیاده روی ۲، ۳ ورزشکار شرکت کردند و این موضوع نشان می‌دهد که استقبالی از مسابقات نشده است.

به هر حال شرکت ۲ ورزشکار در یک ماده وجاهت قانونی ندارد و اصلا نمی‌شود آن مسابقات را برگزار کرد و رکورد گیری اش معمولی می‌شود، اما فدراسیون دوومیدانی با همان ۲ ورزشکار هم مسابقات را برگزار کرده است.



در لیگ دوومیدانی آقایان هم هیئت‌های بیشتری نسبت به لیگ بانوان شرکت کردند و اول اسم همه هیئت‌ها " آکادمی" گذاشتند. نکته جالب توجه این است که برخی از تیم‌ها با ۵ ورزشکار در مسابقات لیگ شرکت کردند، در حالی که حداقل لیست ۱۰ نفر و حداکثر نفرات هم باید ۱۸ نفر باشند. به چه صورت است که تیم دوومیدانی دنا با ۴ ورزشکار در مسابقات لیگ شرکت کرده است.

فدراسیون دوومیدانی در اقدامی جالب توجه برای اینکه تعداد شرکت کنندگان در لیگ دوومیدانی را زیاد نشان بدهد در جلسه فنی قبل از مسابقات اعلام کرد که هر ورزشکار می‌تواند در ۳ ماده انفرادی شرکت کند. با وجود اینکه این کار را کردند، برخی از ماده‌ها با ۲، ۳ نفر شرکت کننده برگزار شد.

یکی از مسئولان فدراسیون دوومیدانی عدم استقبال باشگاه‌ها در لیگ دوومیدانی را مشکلات اقتصادی عنوان کرده است، اما چطور می‌شود که باشگاه کاراماشین برای شرکت در لیگ هاکی پول و سرمایه لازم را دارد، اما در لیگ دوومیدانی تیمداری نمی‌کند. پس معلوم می‌شود که اینها بهانه‌هایی هست که فدراسیون در قبال شرکت نکردن تیم‌ها مطرح کرده است.