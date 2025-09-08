۸۰ نفر از طلاب خراسان جنوبی به مناسبت ۱۳ شهریور سالروز سفر مقام معظم رهبری به فردوس، در قالب اردوی جهادی به کمک روستائیان شتافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - اردوی جهادی سه روزه با حضور ۸۰ طلبه و امامان جماعت خراسان جنوبی به مناسبت ۱۳ شهریور آغاز شد.

این اردوی جهادی به مناسبت حضور مقام معظم رهبری در ۱۳ شهریور سال ۱۳۴۷ در فردوس برگزار می‌شود.

طلاب استان برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی به روستا‌های شهرستان فردوس اعزام شدند.

طلاب علاوه بر کمک در کار‌های عمرانی، جلسات فرهنگی و تبیینی نیز برگزار کرده و نقش گروه‌های پیشتاز جهادی را ایفا کردند.

بیشتر بخوانید

حجت الاسلام سالاری مکی مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: طلاب در این ۳ روز تبدیل به گروه‌های مختلف می‌شوند و از جمله فعالیت‌های این گروه‌ها می‌توان به فعالیت‌های حوزه کودک و نوجوان، جهاد تبیین و پاسخگویی به مسائل شرعی اشاره کرد.

هر کدام از این گروه‌ها از ۵ تا ۷ نفر تشکیل می‌شوند.

این اردوی جهادی از ۱۵ شهریور آغاز شد و تا ۱۸ شهریور ادامه دارد.