۸۰ نفر از طلاب خراسان جنوبی به مناسبت ۱۳ شهریور سالروز سفر مقام معظم رهبری به فردوس، در قالب اردوی جهادی به کمک روستائیان شتافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - اردوی جهادی سه روزه با حضور ۸۰ طلبه و امامان جماعت خراسان جنوبی به مناسبت ۱۳ شهریور آغاز شد.

این اردوی جهادی به مناسبت حضور مقام معظم رهبری در ۱۳ شهریور سال ۱۳۴۷ در فردوس برگزار می‌شود.

طلاب استان برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی به روستا‌های شهرستان فردوس اعزام شدند.

طلاب علاوه بر کمک در کار‌های عمرانی، جلسات فرهنگی و تبیینی نیز برگزار کرده و نقش گروه‌های پیشتاز جهادی را ایفا کردند.

بیشتر بخوانید

حجت الاسلام سالاری مکی مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: طلاب در این ۳ روز تبدیل به گروه‌های مختلف می‌شوند و از جمله فعالیت‌های این گروه‌ها می‌توان به فعالیت‌های حوزه کودک و نوجوان، جهاد تبیین و پاسخگویی به مسائل شرعی اشاره کرد.

هر کدام از این گروه‌ها از ۵ تا ۷ نفر تشکیل می‌شوند.

این اردوی جهادی از ۱۵ شهریور آغاز شد و تا ۱۸ شهریور ادامه دارد.

برچسب ها: اردوی جهادی ، تبلیغات اسلامی
خبرهای مرتبط
جهاد سفیران سلامت برای درمان مردم
استخر ذخیره آب بلده فردوس بزرگترین طرح الگویی آبخیز تا جالیز کشور
خدمت جهادی و تابستانه ۷۰ نفر به مردم شهرستان خوسف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اهدای کتاب به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال به کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی
آخرین اخبار
اهدای کتاب به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال به کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی
از کسب رتبه بهزیستی در جشنواره شهید رجایی تا جزئیات طرح سلام