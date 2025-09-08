تنیسور ۲۲ ساله‌ اسپانیایی برای ششمین بار به قهرمانی در یک گرند اسلم رسید .

باشگاه خبرنگاران جوان ـ کارلوس آلکاراس موفق شد در دیدار فینال تنیس آزاد آمریکا ۲۰۲۵ که ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه به طول انجامید با نتایج ۶-۲، ۳-۶، ۶-۱ و ۶-۳ یانیک سینر را شکست دهد و به قهرمانی در آخرین گرند اسلم سال برسد. آلکاراس با این پیروزی برای اولین بار از سپتامبر ۲۰۲۳ به جایگاه اول رده‌بندی دنیای تنیس بازگشت و جای سینر را در صدر این جدول گرفت.

به‌این‌ترتیب، چهار گرند اسلم سال ۲۰۲۵ بین مرد شماره یک و دوی تنیس جهان تقسیم شد: سینر در ملبورن و ویمبلدون به قهرمانی رسید و آلکاراس در پاریس و نیویورک با شکست سینر قهرمان شد.

در سومین فینال پیاپی گرند اسلم میان مردان اول و دوم دنیای تنیس، این آلکاراس اسپانیایی بود که بازی را توفانی آغاز کرد و ست اول را ۶-۲ از مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌ها برد. در ست دوم سینر عملکرد بهتری داشت و با پیروزی ۶-۳ توانست کار را به تساوی بکشاند. اما در ادامه آلکاراس بار دیگر برتری خود را به رخ کشید و در دو ست بعدی با نتایج ۶-۱ و ۶-۴ به پیروزی رسید تا علاوه بر انتقام شکست ویمبلدون، پس از سه سال بار دیگر بر جام چهارمین گرند اسلم فصل بوسه بزند.

این قهرمانی ششمین جام گرند اسلم را برای اعجوبه اسپانیایی به ارمغان آورد تا او با ۲۲ سال و ۱۲۵ روز سن به دومین بازیکن جوان در دوران مدرن تنیس تبدیل شود که به چنین افتخاری دست می‌یابد.

فتح نیویورک یک دستاورد دیگر هم برای آلکاراس به همراه داشت و او با پایان دادن به صدرنشینی ۶۵ هفته‌ای سینر، برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ به جایگاه نخست رده‌بندی رسید.

اما از طرف دیگر سینر پس از ۲۷ پیروزی متوالی در گرند اسلم‌های هارد کورت سرانجام متوقف شد تا این روند او که از اوپن استرالیا ۲۰۲۴ آغاز شده بود به پایان برسد.

سینر هم‌چنین نتوانست به طلسم دفاع از قهرمانی در نیویورک پایان دهد تا هم‌چنان راجر فدرر سوئیسی (۲۰۰۸) آخرین بازیکنی باشد که موفق به انجام کار شده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این بازی را از نزدیک تماشا کرد اما زمانی که اسکوبورد او را نشان داد از سوی تماشاگران حاضر در ورزشگاه هو شد.