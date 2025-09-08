باشگاه خبرنگاران جوان - آسمان کره زمین در سال ۱۴۰۴ خورشیدی میزبان پدیدههای نجومی جذاب و شگفتانگیزی است. یکی از این پدیدههای زیبا و شگفت انگیز خورشید گرفتگی است. با وقوع این رویدادهای زیبا و جذاب فرصتی را برای رصد آسمان و خورشید فراهم میآورد تا به تماشای این پدیده زیبا بنشینند. این رویداد که به دلیل هم راستا شدن خورشید؛ زمین و ماه رخ میدهد؛ جلوهای دیدنی به آسمان شب میبخشد و به دلیل بازتاب طول موجهای سرخ نور خورشید از سطح ماه با نام ماه خونین شناخته میشود.
این پدیده زیبا از لنز دوربین شهروندخبرنگار ما دور نماند و فیلم و تصاویری از این پدیده زیبا در آسمان شهرستان صالح آباد استان همدان را به نمایش گذاشت.
منبع: حسن میرزایی - همدان
