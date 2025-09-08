سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت:دارو‌های مورد نیاز اعصاب و روان کودکان، اقلام بیماران فشار خون، دیابت و همچنین ماده اولیه ایبوپروفن در کشور موجود است و بیماران نگرانی بابت دسترسی نداشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: نوسان‌های مقطعی بیشتر به دلیل جابه‌جایی توزیع یا افزایش تقاضای فصلی است و کمبود ساختاری وجود ندارد. ادعای کمیاب شدن هزاران ماده اولیه بعد از جنگ مبنای درستی ندارد و زنجیره تأمین دارو به صورت مستمر مدیریت می‌شود.

وی ادامه داد: بازار شیرخشک‌های معمولی و رژیمی با بهترین موجودی در دسترس خانواده‌ها قرار دارد و تولید داخلی برند‌های اصلی با ظرفیت مناسب ادامه دارد.

هاشمی متذکر شد: کمبود‌های مقطعی که بعضاً مشاهده می‌شود، ناشی از مشکلات نقدینگی داروخانه‌ها، تأخیر در تخصیص ارز یا کمبود جهانی برخی برند‌ها بوده و هم‌اکنون رفع شده است. واردات مواد اولیه و شیرخشک‌های ویژه برای نوزادان با نیاز‌های خاص برقرار است.

منبع: سازمان غذا و دارو

برچسب ها: کمبود دارو ، ماده اولیه دارو
