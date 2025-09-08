باشگاه خبرنگاران جوان - محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: نوسان‌های مقطعی بیشتر به دلیل جابه‌جایی توزیع یا افزایش تقاضای فصلی است و کمبود ساختاری وجود ندارد. ادعای کمیاب شدن هزاران ماده اولیه بعد از جنگ مبنای درستی ندارد و زنجیره تأمین دارو به صورت مستمر مدیریت می‌شود.

وی ادامه داد: بازار شیرخشک‌های معمولی و رژیمی با بهترین موجودی در دسترس خانواده‌ها قرار دارد و تولید داخلی برند‌های اصلی با ظرفیت مناسب ادامه دارد.

هاشمی متذکر شد: کمبود‌های مقطعی که بعضاً مشاهده می‌شود، ناشی از مشکلات نقدینگی داروخانه‌ها، تأخیر در تخصیص ارز یا کمبود جهانی برخی برند‌ها بوده و هم‌اکنون رفع شده است. واردات مواد اولیه و شیرخشک‌های ویژه برای نوزادان با نیاز‌های خاص برقرار است.

منبع: سازمان غذا و دارو