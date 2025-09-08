بنابر گفته مسئولان، امروز پیش فروش سکه مرکز مبادله آغاز می‌شود و تفاوت مهم این مرحله از پیش‌فروش این است که امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه طلا توسط بانک مرکزی بوجود آمده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس آمار‌های اعلامی چهارمین مرحله طرح پیش فروش سکه مرکز مبادله ایران امروز ۱۷ شهریور برگزار می‌شود؛ در این پیش فروش سکه‌های ضرب ۱۳۸۶ پیش فروش خواهد شد و موعد تحویل ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ است.

طرح پیش فروش سکه مرکز مبادله که هر ایرانی با حداقل ۱۸ سال تمام شمسی می‌تواند در این شرکت کند و حداقل یک تا حداکثر ۱۵ قطعه سکه خریداری کند. متقاضیان مجاز به خرید حداکثر، ۳ (سه) سکه تمام، ۵ (پنج) نیم سکه و ۷ (هفت) قطعه ربع سکه بهار آزادی به صورت همزمان هستند همچنین متقاضیانی که در نوبت اول و دوم و سوم پیش‌فروش، موفق به خرید سکه‌های شده‌اند می‌توانند در این نوبت نیز شرکت کنند.

نرخ سکه‌ها در پیش فروش مرکز مبادله چه میزان است؟

در ادامه هم اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازه ثبت سفارش پیش خرید سکه طلا، ساعت ۱۲ الی ۱۵ روز پیش فروش است و ساعت شروع جلسه راس ساعت ۱۲ خواهد بود. ثبت سفارش تمام سکه از ساعت ۱۲ لغایت ۱۴، نیم ‏سکه از ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه لغایت ۱۴:۳۰ دقیقه و ربع سکه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ روز پیش ‏فروش امکان پذیر است.

این مقام مسئول می‌گوید: سکه تمام بهار آزادی (امامی) طرح پیش فروش بانک مرکزی با سال ضرب ۱۳۸۶ و موعد تحویل ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ به قیمت ۸۳۲ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۹۳۲ ریال به فروش میرسد.

اما تفاوت مهم این مرحله از پیش‌فروش این است که امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه طلا توسط بانک مرکزی بوجود آمده است؛ در همین راستا سخنگوی مرکز مبادله ایران افزود: در مراحل قبل پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی، پیش‌فروش سکه طلا با سررسید معین، صرفاً در یک جلسه خاص برگزار می‌شد و افرادی که به هر دلیل امکان شرکت در آن جلسه را نداشتند، نمی‌توانستند سکه طلا با آن سررسید را خرید نمایند. اما با راه اندازی سامانه بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه طلا، این مشکل مرتفع شده و علاقه‌مندان به تهیه سکه طلای بانک مرکزی با سررسید ۳۰ آذر تا ۱۰ روزکاری پیش از این تاریخ، امکان پیش‌خرید سکه را خواهند داشت. لازم به ذکر است، قیمت پیشنهادات مقبول در این بستر، جهت بازخرید یا پیش‌فروش مجدد تابع شرایط روز بوده و ممکن است متفاوت از قیمت‌های جلسه پیش‌فروش ۱۷ شهریور باشد.

 مدیریت ریسک نوسانات با امکانات جدید در پیش فروش سکه 

سخنگوی مرکز مبادله ایران با اشاره به اهداف کلانی که این طرح می‌تواند محقق کند، گفت: با اجرایی شدن «مکانیسم بازخرید و پیش فروش مجدد» افراد به جای اینکه در بازار نقدی سکه اقدام به خرید و فروش نمایند و ریسک نگهداری سکه را متحمل شوند، می‌توانند با استفاده از این مزیت جدید در مرکز مبادله ایران اقدام به پیش خرید نموده و هر وقت تمایل داشتند، اقدام به فروش کنند. ضمن اینکه به این مساله هم باید توجه داشته باشیم که قیمت‌های طرح پیش فروش مرکز مبادله از تخفیف قابل توجهی نسبت به قیمت‌های بازار برخوردار است که این مساله هم به مزایای طرح افزوده است.

بالسینی با اشاره به ابعاد دیگر طرح افزود: مدیریت ریسک نوسانات در طرح تازه بانک مرکز وجود دارد. در حقیقت افرادی که نگرانی از آینده دارند، به جای اینکه در بازار خرید کرده و ریسک‌های مختلفی را متحمل شوند، می‌توانند از این ابزار استفاده کرده و نگرانی‌های خود را به حداقل کاهش دهند.

گفتنی است، بانک مرکزی قیمت پیش فروش نیم سکه طلا و ربع سکه را به ترتیب ۴۴۱ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۴۲۵ ریال و ۲۵۷ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۶۱۷ ریال اعلام کرده است.

همچنین باید اشاره کرد علاقمندان به شرکت در طرح پیش فروش سکه طلا باید از طریق سامانه معاملات سکه طلای مرکز مبادله ایران به آدرس اینترنتی market.ice.ir اقدام به ثبت نام، احراز هویت و ثبت سفارش کنند.

برچسب ها: مرکز مبادله ، سکه طلا
