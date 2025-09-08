باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: در حال حاضر مسیر غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی و بزرگراه حکیم از پل گیشا تا پل کردستان، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از پل شمس آباد تا پل پاسداران و رسالت از استاد حسن بنا تا پل سید خندان بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است؛ و مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از محبوب مجاز تا تونل توحید و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا بزرگراه یادگار امام (ره)، شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

منبع: پلیس راهور