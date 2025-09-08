رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد از انجام ۱۸۴ مأموریت امدادی در شهرکرد در مردادماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ عنایت‌الله راهنورد اظهارداشت: در مرداد ماه امسال،  ۱۸۴ مأموریت امدادی توسط مأموران آتش‌نشانی شهرداری شهرکرد صورت گرفت.

وی افزود: این ماموریت‌ها شامل امدادرسانی در ۲۶ مورد حادثه آتش سوزی و ۱۵۸ مورد عملیات امدادونجات بود.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد اضافه کرد: آتش سوزی‌ها در خیابان شریعتی، خیابان میرآباد، فن آوران و ناحیه غرب رخ داده بود.

راهنورد ادامه داد: عملیات امدادونجات شامل گرفتن حیوانات موذی، سقوط در چاه، نشت گاز، آسانسور، برق گرفتگی، تصادفات و ... بود.

وی گفت: آتش نشانان شهرکرد به ۱۰ مصدوم در حوادث مردادماه امدادرسانی کردند.

راهنورد از شهروندان خواست: با رعایت نکات ایمنی نسبت به فرهنگسازی و جلوگیری از بروز حوادث، کمک ویژه داشته باشند و زحمات نیرو‌های خدوم سازمان آتش‌نشانی را کاهش دهند و در صورت مشاهده هر نوع حادثه سریعاً با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی تماس بگیرند.

