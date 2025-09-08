باشگاه خبرنگاران جوان ـ اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به تشریح روند صدور سند مالکیت حد نگار برای املاکی پرداخت که مالکیت آنها بر اساس قولنامه یا مبایعه‌نامه عادی است.

وی با بیان اینکه مردم می‌توانند املاک خود اعم از اراضی زراعی، باغ، ساختمان مسکونی، مغازه یا انبار را که بر اساس قولنامه عادی خریداری کرده‌اند، از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند، افزود: اولین مرحله تهیه نقشه‌ای با مختصات جغرافیایی (UTM) از ملک است که این نقشه باید در سامانه شمیم ثبت شود. مالکین می‌توانند برای تهیه این نقشه به نقشه‌برداران سازمان نظام مهندسی یا نقشه‌برداران برون‌سپار دارای کد SSBR مراجعه کنند.

قویدل ادامه داد: پس از تهیه نقشه، مدارک مالکیت باید در سامانه sabtemelk.ssaa.ir بارگذاری و تصویر مدارک برابر با اصل شده به اداره ثبت محل وقوع ملک ارسال شود. برابر اصل کردن مدارک نیز از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان‌پذیر است.

وی تصریح کرد: اداره ثبت پس از بررسی سوابق ملک و تطبیق نقشه ارائه شده با سامانه کاداستر، پرونده را به کارشناسان منتخب هیأت قانون تعیین تکلیف ارجاع می‌دهد. کارشناسان پس از بازدید از ملک، گزارشی شامل سوابق معاملاتی، نوع ملک، مساحت و حدود اربعه ارائه می‌کنند. سپس موضوع در هیأتی متشکل از رئیس ثبت محل، قاضی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی مطرح و رأی صادر می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد افزود: در صورت تأیید مالکیت، رأی صادره در دو نوبت و با فاصله ۱۵ روز در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی منتشر می‌شود. از تاریخ انتشار اولین آگهی، دو ماه مهلت اعتراض وجود دارد و در صورت عدم اعتراض، سند مالکیت حد نگار صادر خواهد شد.

قویدل در توصیه‌ای به مردم تأکید کرد: مالکینی که فاقد سند مالکیت رسمی هستند، برای تثبیت مالکیت، سهولت در معاملات، امکان ترهین و استفاده از سایر مزایا حتماً برای اخذ سند مالکیت اقدام کنند.

در ادامه، وی درباره سامانه کاتب نیز توضیح داد: این سامانه که از دی ماه ۱۴۰۲ به بهره‌برداری رسیده، به‌منظور یکپارچه‌سازی و غیرحضوری کردن فرآیند‌های ثبتی راه‌اندازی شده است. شهروندان می‌توانند در هر زمان و بدون نیاز به مراجعه حضوری به خدمات سازمان ثبت اسناد دسترسی داشته باشند.

قویدل در پایان افزود: در حال حاضر درخواست سند مالکیت المثنی و اولیه از خدمات این سامانه است، اما برای تبدیل و تعویض سند دفترچه‌ای به حد نگار (تک برگ) باید به دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه کرد. پس از تحویل سند دفترچه‌ای و تکمیل فرم مربوطه، فرآیند تبدیل آغاز و سند حد نگار به‌زودی از طریق پست به مالک ارسال می‌شود.

منبع: مهر