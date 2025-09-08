باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

عواملی که باعث کاهش مرگ و میر در اثر سکته قلبی شده است + فیلم

رئیس کنگره تازه‌های قلب در مورد سکته قلبی نکاتی را بیان‌ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود قاسمی، رئیس کنگره تازه‌های قلب با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در خصوص سکته قلبی توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
عواملی که باعث کاهش مرگ و میر در اثر سکته قلبی شده است + فیلم
young journalists club

۸ علامتی که نشان دهنده وقوع سکته قلبی است

عواملی که باعث کاهش مرگ و میر در اثر سکته قلبی شده است + فیلم
young journalists club

ساخت کپسول جلبکی امیدی برای بیماران قلبی

عواملی که باعث کاهش مرگ و میر در اثر سکته قلبی شده است + فیلم
young journalists club

بیماری قلبی سالانه جان چند میلیون نفر را می گیرد؟

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حاشیه‌های دیدار رئیس‌جمهور و هیأت وزیران با رهبر انقلاب + فیلم
۱۰۳۱

حاشیه‌های دیدار رئیس‌جمهور و هیأت وزیران با رهبر انقلاب + فیلم

۱۶ . شهريور . ۱۴۰۴
تا پایان سال خط راه آهن رشت به آستارا تملک اراضی می شود + فیلم
۸۵۷

تا پایان سال خط راه آهن رشت به آستارا تملک اراضی می شود + فیلم

۱۶ . شهريور . ۱۴۰۴
تئاتر سیاسی آمریکا و فرانسه برای به رسمیت شناختن فلسطین + فیلم
۶

تئاتر سیاسی آمریکا و فرانسه برای به رسمیت شناختن فلسطین + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۴
شهروندان تهرانی منتظر خنک شدن هوا  تا هفته‌ آینده باشند + فیلم
۱

شهروندان تهرانی منتظر خنک شدن هوا  تا هفته‌ آینده باشند + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.