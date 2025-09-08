باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اشکان حسینی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل بورس بعد از یک اصلاح عمیق نزدیک به محدوده حمایتی شده و یک واکنش مثبت در چند روز اخیر از خود به نمایش گذاشته ولی برای صعود باید بالای باکس نارنجی رنگ یعنی محدوده ۲.۵۷۰.۰۰۰ واحد تثبیت کند در حال حاظر با قدرت روند خوبی به این ناحیه مقاومتی رسیده و باید واکنش بازار را در ۲ روز آینده دید.

در ادامه او در خصوص شاخص کل هم‌وزن اظهار کرد: بعد از اصلاحی با طول موجی بلند، شاهد کمبود عرضه به دلیل ارزنده شدن قیمت‌های سهام‌ بورسی در بازار بودیم در حال حاظر شاهد یک پولبک به سمت بالا هستیم. برای صعودی شدند روند بازار بورس نیاز به ورود پول بیشتر و افزایش حجم معاملات هستیم در ۲ روز گذشته ارزش معاملات بهبود یافته، اما نیاز این وضعیت ادامه دار باشد.