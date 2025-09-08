باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اقدامات جمعیت هلال احمر ایران برای کمک به مردم غزه + فیلم

معاون امور بین‌الملل حقوق بشر دوستان هلال احمر در خصوص کمک‌ هلال احمر ایران‌ به مردم غزه توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - راضیه عالیشوندی، معاون امور بین‌الملل حقوق بشر دوستان هلال احمر با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در مورد کمک‌ هلال احمر ایران‌ به‌مردم غزه نکاتی بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
اقدامات جمعیت هلال احمر ایران برای کمک به مردم غزه + فیلم
young journalists club

ابراز همدردی رئیس هلال احمر ایران با مردم افغانستان

اقدامات جمعیت هلال احمر ایران برای کمک به مردم غزه + فیلم
young journalists club

بزرگترین محموله کمک های امدادی امروز به مناطق سیل زده هرمزگان می رسد

اقدامات جمعیت هلال احمر ایران برای کمک به مردم غزه + فیلم
young journalists club

۴۹۳ درخواست جست وجوی اتباع افغانستانی به هلال‌احمر ایران ارسال شده است

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حرم ۶۰ هزارمتری امام رضا (ع) این‌گونه خنک و مطبوع می‌شود + فیلم
۸۹۵

حرم ۶۰ هزارمتری امام رضا (ع) این‌گونه خنک و مطبوع می‌شود + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
حمله مجدد اسرائیل به کاروان دریایی کمک‌رسانی برای غزه + فیلم
۷۷۴

حمله مجدد اسرائیل به کاروان دریایی کمک‌رسانی برای غزه + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
گل‌آرایی حرم مطهر رضوی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) + فیلم
۵۶۴

گل‌آرایی حرم مطهر رضوی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
آوارگان، بی‌پناه در مرکز غزه؛ بمباران آخرین پناهگاه‌ها + فیلم
۴۶۵

آوارگان، بی‌پناه در مرکز غزه؛ بمباران آخرین پناهگاه‌ها + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
چالش ربات انسان‌نما با بازیکنان پینگ‌پنگ + فیلم
۳۹۹

چالش ربات انسان‌نما با بازیکنان پینگ‌پنگ + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.