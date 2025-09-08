باشگاه خبرنگاران جوان - احسان قاضیزاده هاشمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، از تصویب دو ماده کلیدی لایحه نظام جامع باشگاهها در جلسه علنی مجلس خبر داد و تشریح کرد که این مصوبات گامی مهم در جهت حمایت از ورزش حرفهای و باشگاههای ورزشی کشور به شمار میرود.
قاضیزاده هاشمی در توضیح ماده ۱۶ این لایحه گفت: «پیش از این، مشمولان ورزشکار تنها میتوانستند دوران خدمت سربازی خود را در باشگاههای نیروهای مسلح بگذرانند که این محدودیت باعث میشد بسیاری از ورزشکاران حرفهای امکان ادامه فعالیت ورزشی خود را نداشته باشند. اما با تصویب ماده ۱۶ و با موافقت ستاد کل نیروهای مسلح، امکان گذراندن خدمت سربازی در باشگاههای ورزشی دیگر نیز فراهم شده است، مشروط بر اینکه آن باشگاهها ظرفیت و شرایط لازم برای پذیرش مشمولان را داشته باشند.»
وی ادامه داد: «این اقدام، هم به حفظ آمادگی و توانمندی ورزشکاران حرفهای کمک میکند و هم باعث میشود باشگاههای مختلف بتوانند ورزشکاران برتر خود را حفظ کرده و سطح کیفی رقابتها را ارتقا دهند.»
قاضی زاده هاشمی درباره نگرانی نسبت به این موضوع که باشگاه های متمول به تیم های نطامی پول بدهند تا آنها اعلام کنند به بازیکنان سرباز مورد نظر آن باشگاه ها نیاز ندارند هم گفت: «تصمیم نهایی درباره انتقال ورزشکاران سرباز با ستاد کل نیروهای مسلح است. اگر باشگاههای نیروهای مسلح به بازیکنی نیاز نداشته باشند، میتوانند با موافقت ستاد کل، اجازه دهند این بازیکن در دیگر باشگاهها دوران خدمت سربازی خود را بگذراند. این انتقال صرفاً برای انجام خدمت سربازی است و جنبه قراردادی یا مالی ندارد. هدف قانونگذار ایجاد راهکاری منصفانه و جلوگیری از فساد در این زمینه است.»
در مورد ماده ۱۷، نماینده مجلس اظهار داشت: «برای نخستین بار، در این ماده باشگاهها به عنوان ذینفع اصلی حقوق ناشی از برگزاری مسابقات و رویدادهای رسمی ورزشی شناخته شدهاند. این حقوق شامل درآمدهای مالی و معنوی، از جمله حق پخش تلویزیونی، رادیویی، ضبط، تولیدات چندرسانهای و همچنین بهرهبرداری از نشان، آرم و برند باشگاهها میشود.»
وی با اشاره به مشکلات پیشین در زمینه تعیین سهم باشگاهها از حق پخش، توضیح داد: «قبلاً بحثهای زیادی بین صدا و سیما، وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره این موضوع وجود داشت، اما با تصویب این ماده، رابطه حقوقی میان این دستگاهها شفافتر شده است.»
قاضیزاده هاشمی افزود: «سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است، با همکاری سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بودجهای مستقل برای پرداخت حق پخش به باشگاهها در نظر بگیرد. امسال در لایحه بودجه صدا و سیما ۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان حق پخش پیشبینی شده که باید بین باشگاهها توزیع شود.»
وی تاکید کرد که نحوه توزیع این درآمدها بر اساس آییننامهای است که باید توسط دولت و با مشارکت وزارت ورزش، سازمان صدا و سیما و سازمان برنامه و بودجه تدوین و تصویب شود. «این آییننامه میزان سهم هر باشگاه را متناسب با درآمد حاصل از پخش، تبلیغات بازرگانی، دقایق پخش و سایر شاخصها مشخص خواهد کرد تا عدالت در توزیع درآمد برقرار شود.»
قاضیزاده هاشمی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه استقلال و پرسپولیس سهم بیشتری از پخش زنده تلوزیونی دارند و چگونه عدالت میان باشگاهها در توزیع درآمد حق پخش برقرار خواهد شد، گفت: «قانونگذار برای هر مسابقه، میزان درآمد آن از تبلیغات و پخش تلویزیونی را بررسی میکند و سهم هر باشگاه را بر اساس آن تعیین میکند. به این ترتیب، باشگاهی که درآمد بیشتری از تبلیغات و پخش دارد، سهم بیشتری نیز خواهد داشت.»
وی افزود: «این شیوه، به لحاظ قانونی شفاف و عادلانه است که جلوی سوءاستفاده و بیعدالتی را میگیرد.»
نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: «مصوبات اخیر مجلس در حوزه نظام جامع باشگاهها، گام مهمی در جهت حمایت از ورزش حرفهای و توسعه ورزش کشور است. امیدواریم با تصویب شورای نگهبان و اجرای آییننامههای مربوطه، شاهد ارتقای سطح ورزش و رضایت باشگاهها و ورزشکاران باشیم.»