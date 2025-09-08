باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره نقش مصوبه مجلس درخصوص حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی در کمک به ورزش گفت: یکی از موضوعات مهم در بحث حمایت از حقوق باشگاهها بحث حق پخش آنها بود که در طی سالهای متمادی مورد غفلت قرار میگرفت.
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۴ برای اولینبار با حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور یک ردیفی ایجاد شد به نام حق پخش که پانصد میلیارد تومان برای حمایت از دستگاهها و ذینفعان پیشبینی شد و این نیاز به قانون داشت که با رای نمایندگان مجلس، دولت مکلف شد هر سال یک ردیفی را تحت عنوان حق پخش در منابع صداوسیما ببیند یعنی اگر سقف منابع صداوسیما بسته شود یکی ردیفی تحت عنوان حق پخش برای رسانه ملی دیده شود و این سازمان میتواند به همین میزان یا درآمد کسب کند یا در مازاد منابعش عددی دیده شود که بتواند به این مسئولیتش عمل کند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: با رایی که نمایندگان دادند در دو عنوان تعیین تکلیف شد که یکی حق پخش تلویزیونی و رادیویی بود و دیگری هم مربوط به بحث پلتفرمها، شبکههای رسانهای و چندرسانهای است که از ورزش درآمدهای تبلیغاتی بسیار بالایی دارند، اما چیزی عاید باشگاهها نمیشود که در اینجا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزارت ورزش و جوانان مکلف شدند با یکدیگر یک آییننامهای را تنظیم کنند و مسئولیتهای خود نسبت به باشگاهها درخصوص درآمدهای تبلیغاتی را تعیین کنند که با تبصره یک که درخصوص ردیف بودجه برای حق پخش است و تبصره ۲ که تاکید دارد پلتفرمها و چندرسانهایها باید مسئولیتشان را نسبت به حق پخش ادا کنند منابع خوبی برای حمایت از باشگاهها ایجاد میشود.
رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس درباره هزینههای استقلال و پرسپولیس در خرید بازیکن گفت: موضوع هزینههای استقلال و پرسپولیس برای بازیکنان را در کمیته تخصصی ورزش در دستورکار قرار میدهیم تا ببینیم جمعبندی منابع و هزینهها چطوری است، چون در باشگاهداری هزینه وجوه دولتی ممنوع است البته این دو باشگاه خصولتی هستند یعنی سهام عمده آنها سهام عمومی است لذا شامل حال این بند نمیشود، اما راجعبه نوع هزینهکرد آنها در باشگاهها باید توجه شود و آن را پیگیری میکنیم.