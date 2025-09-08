لندنی‌ها با شروع اعتصاب هفت روزه کارگران شبکه قطار زیرزمینی شهر با اختلال شدید سفر مواجه هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - تمام کارکنان ناوگان و همچنین کارگران مهندسی، ایستگاه‌ها و قطارها متروی لندن روز دوشنبه دست از کار کشیدند که در نتیجه این اقدام اعتراضی سیستم حمل‌و‌نقل شهری لندن دچار هرج و مرج گسترده شد. این اقدام کارکنان متروی لندن می‌تواند بر کارکرد قطار‌های راه آهن ملی، خط الیزابت و قطار روی زمین این شهر نیز به دلیل تلاقی برخی خطوط و ایستگاها تاثیر منفی بگذارد.

کفته می‌شود کارکنان مترو به دلیل دستمزدهای پایین و شرایط کاری نامساعد دست به اعتصاب زده‌اند. سازمان حمل و نقل لندن اعلام کرده است که پیشنهاد اتحادیه کارگری RMT برای کاهش روزهای کاری و قراردادی ۳۵ ساعته برای این سازمان مقرون به صرفه نیست.

این سازمان روز جمعه از اتحادیه کارگری خواست تا اعتصاب را به حالت تعلیق درآورد و گفت که باید پیشنهاد افزایش ۳.۴ درصدی حقوق خود را به کارکنان ارائه دهد. این اتحادیه افزود که این رأی‌گیری را قبل از ارائه هرگونه پیشنهادی آغاز کرده است.

طبق تخمین‌های مرکز تحقیقات اقتصاد و تجارت، این اعتصاب‌ها می‌تواند ۲۳۰ میلیون پوند (۳۱۱ میلیون دلار) برای اقتصاد هزینه داشته باشد. به گفته پوشپین سینگ، اقتصاددان ارشد این شامل تأثیرات گسترده‌تر مانند کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و از دست دادن بهره‌وری نمی‌شود.

انتظار می‌رود فروشگاه‌ها و رستوران‌ها در مرکز لندن بیشترین آسیب را از این اعتصابات ببینند. بسیاری از کارمندان در این شهر، به ویژه متخصصان مالی، می‌توانند کار خود را از راه دور در خانه انجام دهند و تأثیر اعتصابات را کاهش دهند.

منبع: بلومبرگ

