شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از وضعیت نامناسب جاده پونل به خلخال ابراز نارضایتی کزد و از مسئولان خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جاده پونل به خلخال یکی از زیباترین جاده‌های گردشگری کشورمان به شمار می‌رود و مناظری از جمله کوه‌های جنگلی و مراتع سرسبز را در اختیار مسافران قرار می‌دهد تا در کنار هم قرار دادن این مناظر زیبا و یا گاهی با فضای معمولاً مه آلود همراه است. هم اکنون که روز‌های پایانی تابستان را سپری می‌کنیم و گردشگران بسیاری به این منطقه گردشگری می‌روند؛ اما به گفته شهروند خبرنگار ما این جاده به دلیل روکش آسفالت فرسوده موجب نارضایتی مسافران شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام. جاده پونل به خلخال یکی از جاده‌های زیبای ایران است و در فصل گرم سال به علت خنکی مسیر مورد استقبال گردشگران و مسافران زیادی قرار می‌گیرد و روستا‌های زیبایی در طول مسیر وجود دارد. اما وضع آسفالت خوب نیست و بسیار ترک و چاله دارد و نیاز به ترمیم و روکش آسفالت دارد. ترک‌های چاله باعث می‌شود به ماشین مردم خسارت وارد شود. لطفا فکری به حال آسفالت این جاده شود، چون هرساله این جاده مسافران زیادی را جذب می‌کند. از باشگاه خبرنگاران جوان درخواست میکنم این موضوع را پیگیری کند.