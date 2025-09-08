صادرات چین به آمریکا در ماه اوت با کاهشی قابل توجه رو‌به‌رو شد و علی‌رغم آتش‌بس در جنگ تجاری، تنش‌های اقتصادی بین دو کشور همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - صادرات چین به آمریکا در مرداد ماه، بر اساس داده‌های رسمی روز دوشنبه، ۱۱.۸ درصد کاهش ماهانه داشته است. این کاهش در بحبوحه تنش‌های مداوم بین پکن و واشنگتن، علی‌رغم آتش‌بس در جنگ تجاری آنها، رخ داده است.

بر اساس اعلام اداره کل گمرک چین، این کشور در مرداد ۳۱.۶ میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر کرده است که نسبت به ۳۵.۸ میلیارد دلار در  تیرماه کاهش یافته است. ارزش کل محموله‌ها در ماه تیر ۳۸.۲ میلیارد دلار بوده است.

شایان ذکر است که پکن و واشنگتن از سال ۲۰۱۸ وارد یک جنگ تجاری تمام‌عیار شدند که با اعمال تعرفه‌های متقابل بر صد‌ها میلیارد دلار کالا همراه بود. این مناقشه در ابتدا توسط دولت دونالد ترامپ با هدف کاهش کسری تجاری آمریکا و مقابله با آنچه عملکرد ناعادلانه تجاری چین نامیده می‌شد، آغاز شد. چین نیز در واکنش به این اقدامات، تعرفه‌های تلافی‌جویانه وضع کرد و همین امر به یک چرخه باطل از تنش‌های اقتصادی دامن زد.

در سال ۲۰۱۹، دو کشور به یک آتش‌بس موقت دست یافتند تا مذاکراتی برای یک توافقنامه تجاری جامع‌تر آغاز شود. با این حال، با وجود این توافق، تنش‌ها به طور کامل از بین نرفت و مواردی، چون اتهامات مربوط به سرقت مالکیت فکری، مسائل مربوط به امنیت ملی و رقابت در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته همچنان به عنوان نقاط اختلاف باقی ماندند.

در طول این دوره، داده‌های اقتصادی هر دو کشور نوسانات قابل توجهی را تجربه کردند. صادرات چین به آمریکا که بخش بزرگی از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد، به دلیل تعرفه‌های اعمال‌شده با کاهش مواجه شد، در حالی که واردکنندگان آمریکایی نیز با افزایش هزینه‌ها رو‌به‌رو شدند.

این وضعیت، زنجیره‌های تأمین جهانی را دچار اختلال کرد و نگرانی‌هایی را در مورد آینده تجارت آزاد به وجود آورد. در ماه‌های اخیر، کاهش صادرات چین به آمریکا نشان می‌دهد که با وجود آتش‌بس، اعتماد تجاری به طور کامل بازنگشته و روابط اقتصادی دو ابرقدرت همچنان شکننده و تحت‌تأثیر تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی است.

منبع: النشره

برچسب ها: جنگ تجاری ، چین و آمریکا
خبرهای مرتبط
در باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
جاده ابریشم علیه امواج: چین، آمریکا را از تخت تجارت پایین می‌کشد؟
به گزارش دیپلمات؛
چین چگونه با تحریم‌های بین المللی مقابله می‌کند؟
آمریکا در آستانه باخت در رقابت بر سر ماه به چین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
کالاس: توافق ایران و آژانس، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای است
وزیر خارجه قطر: حق پاسخ قاطع به حمله اسراییل را برای خود محفوظ می‌دانیم
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
آخرین اخبار
درخواست ترامپ از اروپا برای اعمال تعرفه شدید ضد چین و هند
افزایش قیمت نفت پس از حمله اسرائیل به قطر
حریم هوایی لهستان؛ پهپاد‌های روسیه، نگرانی زلنسکی
الخلیج امارات: اسرائیل از همه خط قرمز‌ها رد شده است
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
کره شمالی: هیچ کس نمی‌تواند امنیت ما را به خطر بیندازد
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به قطر
حمله به قطر؛ برنامه اسرائیل از هفته‌ها پیش
ادعای ترامپ درباره نبود وقت کافی برای جلوگیری از حمله به قطر
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
بریکس: طلوع پرقدرت در برابر غروب هژمونی غرب
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
درخواست چین از اسرائیل برای توقف فوری حمله به غزه
منع ورود ۲ وزیر رژیم اسرائیل به ۲۹ کشور اروپایی
گفت وگوی نخست وزیر انگلیس و امیر قطر درباره حمله اسرائیل
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
پرواز جنگنده‌های ناتو برای رهگیری پهپاد‌های روسیه پس از هشدار اوکراین
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به حمله اسرائیل به قطر: به آتش‌بس نیاز داریم
روسیه برای کمک به بازسازی بخش انرژی سوریه اعلام آمادگی کرد
سناتور آمریکایی: نتانیاهو کاملاً از کنترل خارج شده است
درخواست سازمان ملل از جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از رنج بیشتر مردم غزه
کانادا حمله اسرائیل را به قطر محکوم کرد
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی
وزیر خارجه قطر: حق پاسخ قاطع به حمله اسراییل را برای خود محفوظ می‌دانیم
کالاس: توافق ایران و آژانس، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای است
ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود نه من