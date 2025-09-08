باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - صادرات چین به آمریکا در مرداد ماه، بر اساس داده‌های رسمی روز دوشنبه، ۱۱.۸ درصد کاهش ماهانه داشته است. این کاهش در بحبوحه تنش‌های مداوم بین پکن و واشنگتن، علی‌رغم آتش‌بس در جنگ تجاری آنها، رخ داده است.

بر اساس اعلام اداره کل گمرک چین، این کشور در مرداد ۳۱.۶ میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر کرده است که نسبت به ۳۵.۸ میلیارد دلار در تیرماه کاهش یافته است. ارزش کل محموله‌ها در ماه تیر ۳۸.۲ میلیارد دلار بوده است.

شایان ذکر است که پکن و واشنگتن از سال ۲۰۱۸ وارد یک جنگ تجاری تمام‌عیار شدند که با اعمال تعرفه‌های متقابل بر صد‌ها میلیارد دلار کالا همراه بود. این مناقشه در ابتدا توسط دولت دونالد ترامپ با هدف کاهش کسری تجاری آمریکا و مقابله با آنچه عملکرد ناعادلانه تجاری چین نامیده می‌شد، آغاز شد. چین نیز در واکنش به این اقدامات، تعرفه‌های تلافی‌جویانه وضع کرد و همین امر به یک چرخه باطل از تنش‌های اقتصادی دامن زد.

در سال ۲۰۱۹، دو کشور به یک آتش‌بس موقت دست یافتند تا مذاکراتی برای یک توافقنامه تجاری جامع‌تر آغاز شود. با این حال، با وجود این توافق، تنش‌ها به طور کامل از بین نرفت و مواردی، چون اتهامات مربوط به سرقت مالکیت فکری، مسائل مربوط به امنیت ملی و رقابت در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته همچنان به عنوان نقاط اختلاف باقی ماندند.

در طول این دوره، داده‌های اقتصادی هر دو کشور نوسانات قابل توجهی را تجربه کردند. صادرات چین به آمریکا که بخش بزرگی از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد، به دلیل تعرفه‌های اعمال‌شده با کاهش مواجه شد، در حالی که واردکنندگان آمریکایی نیز با افزایش هزینه‌ها رو‌به‌رو شدند.

این وضعیت، زنجیره‌های تأمین جهانی را دچار اختلال کرد و نگرانی‌هایی را در مورد آینده تجارت آزاد به وجود آورد. در ماه‌های اخیر، کاهش صادرات چین به آمریکا نشان می‌دهد که با وجود آتش‌بس، اعتماد تجاری به طور کامل بازنگشته و روابط اقتصادی دو ابرقدرت همچنان شکننده و تحت‌تأثیر تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی است.

