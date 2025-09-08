مدیرکل راه و شهرسازی قزوین گفت: ۲۱ هزار و ۵۳ واحد از مجموع ۲۵ هزار و ۵۰۰ واحد در دست احداث نهضت ملی مسکن استان دارای قرارداد تسهیلات بانکی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی دائی دائی مدیرکل راه و شهرسازی قزوین گفت: مسکن حمایتی طرحی است که در برنامه هفتم توسعه ارائه شده و بیشتر جامعه مخاطب آن نیز اقشار کم درآمد اجتماع هستند که در قالب این طرح در سطح استان قزوین ۱۱۷ هزار و ۳۳۸ متقاضی در طرح مسکن حمایتی ثبت نام کردند که از این تعداد صلاحیت ۲۸ هزار و ۲۶۲ متقاضی تایید و برای ۲۵ هزار و ۵۰۰ متقاضی پروژه تخصیص یافت.

به گفته وی، ۲۴ هزار و ۲۴۳ واحد از مجموع ۲۵ هزار و ۵۰۰ واحد در حال احداث طرح نهضت ملی مسکن قزوین موفق به اخذ پروانه ساختمانی شدند.

دائی دائی بیان کرد: تاکنون ۱۵۷ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال به سازندگان طرح نهضت ملی مسکن در استان قزوین پرداخت شده که ۵۰ درصد آن از محل آورده متقاضیان و ۵۰ درصد دیگر از محل تسهیلات بانکی تامین و میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها نیز ۶۷ درصد است.

به گفته این مسئول، تاکنون حدود ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن در استان به متقاضیان تحویل داده شده و همچنین عملیات ساختمانی حدود پنج هزار واحد دیگر نیز به پایان رسیده که با تکمیل زیرساخت‌های لازم از جمله آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب، این واحد‌ها در شهریور ماه افتتاح و تحویل متقاضیان خواهد شد.

وی ادامه داد: همانطور که در گذشته نیز اشاره شد، سقف ارایه تسهیلات بانکی در ابتدا سه میلیارد ریال بود که به منظور جبران بخشی از تورم و کاهش فشار مالی بر متقاضیان، به تدریج این میزان تسهیلات افزایش یافته و در حال حاضر به ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با نرخ سود ۱۸ درصد رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین بیان کرد: چهار هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای کمک به زیرساخت طرح نهضت ملی مسکن در استان به شرکت آبفا و ۹۴۰ میلیارد ریال به شرکت توزیع نیروی برق در قالب سهم یک سوم هزینه‌های زیرساخت به صورت پرداخت نقدی و اسناد خزانه پرداخت شده است.

منبع: ایرنا