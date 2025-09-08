رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از کشف و توقیف چهار دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق و فاقد مدارک قانونی در محدوده خاکک محور کندوان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران گفت: در پی اجرای طرحهای ویژه برخورد با وسایل نقلیه غیرمجاز و در راستای ارتقاء امنیت و آرامش عمومی، مأموران پلیس راه هنگام کنترل و پایش ترافیک در این محور کوهستانی، به چند دستگاه موتورسیکلت سنگین که در حال تردد بودند مشکوک شدند.
او افزود: پس از توقف و بررسیهای اولیه مشخص شد چهار دستگاه از این موتورسیکلتها فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شدهاند.
رئیس پلیس راه استان با تأکید بر قاطعیت پلیس در برخورد با اینگونه موارد، گفت: وسایل نقلیه توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.
او در پایان از شهروندان خواست با توجه به خطرات تردد وسایل نقلیه قاچاق و غیرمجاز در جادههای کوهستانی، هرگونه موارد مشکوک را سریعاً به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.