رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از کشف و توقیف چهار دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق و فاقد مدارک قانونی در محدوده خاکک محور کندوان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران گفت: در پی اجرای طرح‌های ویژه برخورد با وسایل نقلیه غیرمجاز و در راستای ارتقاء امنیت و آرامش عمومی، مأموران پلیس راه هنگام کنترل و پایش ترافیک در این محور کوهستانی، به چند دستگاه موتورسیکلت سنگین که در حال تردد بودند مشکوک شدند.

او افزود: پس از توقف و بررسی‌های اولیه مشخص شد چهار دستگاه از این موتورسیکلت‌ها فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند.

رئیس پلیس راه استان با تأکید بر قاطعیت پلیس در برخورد با این‌گونه موارد، گفت: وسایل نقلیه توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

او در پایان از شهروندان خواست با توجه به خطرات تردد وسایل نقلیه قاچاق و غیرمجاز در جاده‌های کوهستانی، هرگونه موارد مشکوک را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

برچسب ها: پلیس راه مازندران ، موتورسیکلت قاچاق
خبرهای مرتبط
محکومیت قاچاقچی موتورسیکلت در تعزیرات
جریمه، تاوان نگهداری موتورسیکلت قاچاق
کشف موتور سنگین‌های ۴۰ میلیاردی قاچاق در سوادکوه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای محدودیت‌های ترافیکی تا ۲۲ شهریور در جاده‌های شمال
تولید عسل در گلوگاه به ۴۵ تن رسید؛ پیش‌بینی برداشت ۵ تن دیگر تا پایان شهریور
قلع و قمع ۲ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بابل
هشدار سیل در مازندران
کاسپین نور قهرمان گروه نخست هندبال ساحلی نوجوانان کشور
هشدار نارنجی در دریای خزر؛ شنا ممنوع شد
آخرین اخبار
هشدار نارنجی در دریای خزر؛ شنا ممنوع شد
کاسپین نور قهرمان گروه نخست هندبال ساحلی نوجوانان کشور
هشدار سیل در مازندران
اجرای محدودیت‌های ترافیکی تا ۲۲ شهریور در جاده‌های شمال
تولید عسل در گلوگاه به ۴۵ تن رسید؛ پیش‌بینی برداشت ۵ تن دیگر تا پایان شهریور
قلع و قمع ۲ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بابل
کندوان و هراز یک طرفه شد
وقف نهادی مردمی و در کنار دولت
کلاهبرداری اینترنتی ۲۰ میلیاردی در قالب ۱۳۳ فقره سفارش
انهدام باند سارقان سیم برق در شهرستان بابل
پرداخت ۷۳ میلیارد ریال غرامت بیمه به کشاورزان خسارت‌ دیده گلوگاهی