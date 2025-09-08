مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از عرضه مرغ و گوشت منجمد با قیمت‌های مناسب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهدی بختیاری‌زاده، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از عرضه گسترده مرغ منجمد و گوشت منجمد با قیمت‌های مناسب در میادین میوه و تره‌بار تهران خبر داد و گفت: در حال حاضر مرغ منجمد با حجم قابل توجهی در بازار‌های سازمان میادین عرضه می‌شود که قیمت آن کیلویی ۹۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

وی با اشاره به قیمت مرغ گرم در میادین میوه و تره‌بار اظهار داشت: مرغ گرم در حال حاضر کیلویی ۱۸۰ هزار تومان عرضه می‌شود، اما قیمت‌ها در سطح شهر بسیار بالاتر از این ارقام است. ما در سازمان میادین محدودیتی برای عرضه مرغ نداریم، هرچند تهیه آن با دشواری همراه است و برنامه‌ریزی مناسبی از سوی وزارت جهاد کشاورزی تاکنون انجام نشده است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار درباره عرضه گوشت منجمد نیز گفت: علاوه بر مرغ، گوشت منجمد نیز در بازار‌های ما موجود است؛ شامل گوشت گوساله و گوسفندی منجمد وارداتی که این محصولات به صورت تنظیم بازاری نیستند، اما قیمت‌های بسیار مناسبی دارند.

وی افزود: هم اکنون گوشت منجمد استرالیایی در بازار عرضه می‌شود. به خاطر دارم که گوشت منجمد ران گوسفندی استرالیایی با قیمت کیلویی ۵۹۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

بختیاری‌زاده همچنین در خصوص عرضه گوشت قرمز گرم داخلی توضیح داد: گوشت قرمز گرم داخلی نیز در میادین عرضه می‌شود و تفاوت قیمت قابل توجهی با بازار‌های سطح شهر دارد. این موضوع به دلیل حضور مستقیم تولیدکنندگان و دامداران است که خود به عرضه مستقیم کالا می‌پردازند.

مدیرعامل سازمان میادین ادامه داد: گوشت گوسفندی در حال حاضر به قیمت تقریبی کیلویی ۷۲۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد، در حالی که قیمت‌های بازار و شنیده‌ها بالای یک میلیون تومان است. کیفیت این گوشت نیز بالاتر از گوشت‌هایی است که در سطح شهر عرضه می‌شود.

وی تاکید کرد: با توجه به عرضه مستقیم توسط تولیدکنندگان و دامداران، توانسته‌ایم قیمت‌ها را به سطح عادلانه‌ای برسانیم تا مردم بتوانند از این فرصت بهره‌مند شوند. عرضه گوشت قرمز، چه گوسفندی و چه گوساله، به میزان کافی و بدون هیچ‌گونه محدودیت و کمبودی انجام می‌شود و هر کسی به اندازه نیاز خود می‌تواند از میادین خرید کند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، درباره وضعیت عرضه گوشت در بازار‌های میادین گفت: با توجه به تصمیمات اخیر محترم مبنی بر ورود مجدد گوشت گرم وارداتی به کشور، برنامه‌ریزی‌های مناسبی در دست انجام است تا این گوشت‌ها نیز در میادین میوه و تره‌بار تهران عرضه شوند.

وی افزود: بر خلاف دوره‌های قبلی که گوشت وارداتی یارانه‌ای وارد می‌شد، این بار گوشت گرم وارداتی به صورت آزاد و بدون دریافت یارانه وارد کشور خواهد شد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار با بیان این‌که عرضه گوشت گرم وارداتی با قیمت‌های مناسب در میادین می‌تواند به تعادل بازار کمک کند، تاکید کرد: امیدواریم این اقدام باعث تنوع بیشتر محصولات و کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان شود. 

منبع: مهر

برچسب ها: شهرداری تهران ، میادین میوه و تره بار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
امید واهی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
وافعا باید مسولین جواب بدهند جه به روز مردم اوردند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
وقتی مرغ رد در چرخ و فلکها برای تبلیغات بریان کردن حیف و میل امروز ملت باید تاوان حماقتها را پرداخت کنند
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
اگر مرغ گران است چرا جلوی صادرات به عراق را نمیگیرید
۰
۵
پاسخ دادن
Austria
ناشناس
۱۱:۳۸ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
مرغ شده ۱۵۰ هزار تومن

وقتی حقوق ماهی ۱۵ هست یعنی هرچی در میاریم میخوریم فقط
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
بجای واردات گوشت گرم زورتان به دلالان گران فروش نرسید و گوشت منجمد توزیع میکنید، برای مشتری هرکدام جای خودش را دارد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
تبعض درعرضه گوشت و مرغ در کشور اینجا هم علنا مشهود هست که ایران فقط شمال تهران میشود نه استانهای دیگر
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
دروغ میگن اصلا تو تهران توی میادین گوشت نیست چون اگه بیارن باز صف های طولانی و کتک کاری پیرو جوون و زن و مرد و کارمند و بازنشسته و خانوادها از هر قشری میریزن تو میدون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
البته گوشت گوسفندای پشمیه که مفت نمی ارزه
۰
۱
پاسخ دادن
