باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی واترپلو ایران با پیروزی برابر تیم ملی قزاقستان، عنوان سومی تورنمنت فوتوگ ۲۰۲۵ در صربستان را به دست آورد.

ملی‌پوشان کشورمان در جریان این رقابت‌ها سه مسابقه برگزار کردند:

• در نخستین دیدار برابر تیم پائوک سالونیکا یونان با نتیجه ۱۴ بر ۱۱ شکست خوردند.

• در دومین مسابقه مقابل تیم باشگاهی بئوگراد صربستان با حساب ۱۷ بر ۱۰ پیروز شدند.

• در سومین و آخرین بازی با برتری ۱۹ بر ۵ مقابل تیم ملی قزاقستان به کار خود پایان دادند و در رده سوم ایستادند.

تورنمنت فوتوگ اوپن از ۱۴ تا ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ در شهر نوی‌ساد (۹۰ کیلومتری بلگراد) برگزار شد و شش تیم ملی و باشگاهی در آن حضور داشتند.

حضور در این رویداد تدارکاتی بخشی از برنامه آماده‌سازی تیم ملی واترپلو ایران برای مسابقات قهرمانی ورزش‌های آبی آسیاست که مهرماه سال جاری در هند برگزار خواهد شد.

 

