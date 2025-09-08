مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی آستانه اشرفیه حکم رفع تصرف اراضی ملی در ۲ منطقه این شهرستان را اجرا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای اجرای حکم قانونی و قضایی جهت جلوگیری از تصرف اراضی ملی مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آستانه اشرفیه در اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ در منطقه میان محله صفرابسته از قطعه زمینی به مساحت ۲۷۴۸ مترمربع رفع تصرف به عمل آوردند.

مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستانه اشرفیه همچنین در بخش دیگری از اجرای حکم قضایی از قطعه زمینی به مساحت ۱۴۰۰ مترمربع در منطقه دهسر این شهرستان بازپس گیری اراضی ملی را انجام دادند.

منبع: روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان