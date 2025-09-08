رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بحث راننده محوری در حوزه بیمه شخص ثالث سه مرحله دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بحث راننده‌محوری در حوزه بیمه شخص ثالث دارای سه مرحله اصلی است. مرحله اول، طراحی نرم‌افزاری و تعیین شاخص‌های مورد نیاز برای محاسبه نمره ریسک راننده است. مرحله دوم، اصلاح آیین‌نامه‌های مربوطه است که باید در شورای عالی بیمه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. مرحله سوم، پیاده‌سازی و محاسبه حق بیمه سالانه و اجرای آن در حوزه خرید و فروش بیمه شخص ثالث است.

وی ادامه داد: تا به امروز، مرحله طراحی و تعیین شاخص‌ها به پایان رسیده و پیش‌نویس آیین‌نامه مربوطه تهیه شده است. ما این پیش‌نویس را در ماه‌های آینده به شورای عالی بیمه ارائه خواهیم کرد و پس از تصویب در دولت، امیدواریم بتوانیم از سال آینده این مدل را به اجرا درآوریم.

خسروشاهی تأکید کرد: اگر بتوانیم مصوبه دولت را به اواخر سال برسانیم، حق بیمه شخص ثالث بر اساس مدل راننده‌محوری محاسبه خواهد شد و از سال بعد اجرایی خواهد شد.