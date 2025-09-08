سازمان هواشناسی امروز (دوشنبه) برای استان‌های واقع در جنوب شرق کشور، همچنین برخی استان‌های نوار شمالی کشور، بارش باران و رعد و برق پیش‌بینی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز -دوشنبه ۱۷ شهریورماه- در استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران، بارش پراکنده و در ساعات بعد از ظهر در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، برخی نقاط هرمزگان و شمال آذربایجان شرقی، رگبار و رعد و برق پراکنده و گاهی وزش باد شدید موقت پیش بینی می‌شود.

روز‌های سه شنبه و چهارشنبه پدیده بارشی در کشور پیش بینی نمی‌شود.

پنجشنبه در شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل و جمعه علاوه بر این مناطق در استان‌های ساحلی خزر و خراسان شمالی، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می‌شود.

در پنج روز آینده در شرق کشور به‌ویژه منطقه زابل و در استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید موقت و گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

امروز خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و جمعه دریای خزر مواج است.

آسمان امروز تهران صاف و در بعد از ظهر همراه با افزایش باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۷ و حداقل دمای آن به ۲۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

منبع: سازمان هواشناسی

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، بارش باران
