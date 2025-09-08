باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام تبریک کمیته ملی المپیک آمده است: نایب قهرمانی کاروان اعزامی ووشو و افتخار آفرینی‌های تالو و ساندا کاران کشورمان آنهم با کسب ۱۰ مدال طلا، نقره و برنز و به اهتزاز در آمدن پرچم مقدس کشورمان و طنین انداز شدن سرود ملی کشورمان در این آوردگاه مهم مایه مباهات و خوشحالی مردم عزیز شد.

ضمن تبریک این افتخار آفرینی ارزشمند و قدردانی از مجموعه موفق فدراسیون، کادرفنی فنی و ملی پوشان عزیز امید می‌رود همچون ادوار گذشته در بازی‌های آسیایی آیچی_ناگویا بار دیگر شاهد درخشش افتخار آفرینان ووشو کشورمان باشیم.