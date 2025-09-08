در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و باغی، دو فقره بنای غیرمجاز به مساحت ۱۶۴ مترمربع در شهرستان ساری تخریب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سید اسماعیل علوی مدیر جهادکشاورزی شهرستان ساری از اجرای حکم تخریب دو بنای غیرمجاز به مساحت ۱۶۴ مترمربع در اراضی کشاورزی منطقه اسفیورد شوراب خبر داد و گفت:این اقدام با دستور مقام قضایی و در راستای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و باغی صورت گرفته است.

او با اشاره به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی به‌عنوان سرمایه‌های ملی، افزود: جهاد کشاورزی با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی با قاطعیت برخورد خواهد کرد و از طریق مراجع قانونی، نسبت به تخریب بنا‌های غیرمجاز و اعاده اراضی به حالت اولیه اقدام خواهد نمود.

مدیر جهادکشاورزی ساری از عموم مردم خواست قبل از هرگونه اقدام به ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی، نسبت به دریافت مجوز‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح اقدام کنند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

جهادکشاورزی ساری به‌صورت مستمر و با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، بر حفظ و حراست از اراضی کشاورزی نظارت دارد و با متخلفین برابر قانون برخورد خواهد کرد.

