باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاهداری با تصویب ماده ۲۰ این لایحه موافقت کردند.
ماده ۲۰ لایحه نظام جامع باشگاهداری به شرح ذیل است:
بهمنظور تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور ابلاغی ۱۶/ ۸/ ۱۴۰۲مقام معظم رهبری و حمایت از گسترش باشگاههای ورزشی دریامحور دولت مکلف به انجام اقدامات زیر با رعایت ملاحظات فرهنگ اسلامی- ایرانی است:
الف- تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی گسترش رشتههای ورزشی دریامحور با رویکرد سیاستگذاری یکپارچه و همافزایی نهادها و دستگاههای ذیربط توسط وزارت ظرف سهماه پس از لازمالاجراشدن این قانون و تصویب در شورای عالی ورزش و تربیتبدنی.
ب- صدور مجوزهای لازم برای واردات امکانات و تجهیزات مورد نیاز رشتههای ورزشی دریامحوری که مشابه داخلی ندارند برای باشگاههای متقاضی با معافیت حقوق ورودی و با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰
تبصره- فهرست مصادیق این بند توسط وزارت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تعیین و ابلاغ میگردد.
پ- برگزاری سالانه و دورهای رویدادهای ملی و بینالمللی ورزشی دریامحور در سواحل کشور با اولویت سواحل مکران و جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.
ت- بومیسازی و حمایت از تولید تجهیزات مورد نیاز رشتههای ورزشی دریامحور با استفاده از منابع موضوع ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱/ ۰۲/ ۱۴۰۱
تبصره- تأسیس و بهرهبرداری باشگاههای دریایی و ساحلی در اراضی ساحلی و با رعایت حریمهای قانونی تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح و با رعایت ماده (۱۳) این قانون بلامانع است.