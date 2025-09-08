جانسون از ادعای جنجالی خود مبنی بر اینکه ترامپ در پرونده جفری اپستین، خبرچین اف‌بی‌آی بوده، عقب‌نشینی و این ادعا را بی‌اساس خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از ادعای خود مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور در پرونده جفری اپستین، (متهم به تجاوز جنسی)، خبرچین اف‌بی‌آی بوده است، عقب‌نشینی کرد.

در حالی که ترامپ اظهار کرده بود اپستین را از تفریحگاه مخصوص اعضا در مارئه-لاگو فلوریدا بیرون کرده، اخیرا ادعا‌های  برای افشای اطلاعات بیشتر درباره پرونده اپستین را فریبکاری بی‌پایان دموکرات‌ها توصیف کرده است.

هفته گذشته، جانسون به خبرنگاران در ساختمان کنگره گفته بود که ترامپ به جرایم ارتکابی اپستین علاقه زیادی نشان داده و بیان کرده بود که ترامپ خبرچین اف‌بی‌آی بود و سعی در افشای این اطلاعات داشت. 

ترامپ و اپستین قبلا دوست بودند و سپس با هم اختلاف پیدا کردند، به ویژه پس از اختلافی در سال ۲۰۰۴ بر سر خرید یک ملک ساحلی در پالم بیچ، فلوریدا، که ترامپ در آن پیروز شد.

دموکرات‌ها و تعداد کمی از جمهوری‌خواهان برای تصویب قانونی به نام قانون شفافیت پرونده‌های اپستین فشار می‌آورند که دولت ترامپ را مجبور به انتشار اسناد بیشتری درباره اپستین و فعالیت‌های قاچاق جنسی او می‌کند.

از سوی دیگر، کاخ سفید روز یکشنبه در بیانیه‌ای تأکید کرد که ترامپ همیشه به عدالت و شفافیت برای این قربانیان متعهد بوده است. 

ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید، با اشاره به تحقیق کمیته نظارتی مجلس نمایندگان، گفت: به همین دلیل، دولت ترامپ هزاران صفحه از اسناد را منتشر کرده و به درخواست‌های نظارتی پایبند است.

منبع: آر تی

برچسب ها: جفری اپستین ، دونالد ترامپ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
کاخ سفید .چقدر درست گفته که ترامپ متعقد به حق و حقوق دختران برده جنسی زیر سن قانونی !!!!#؟؟؟
پس به این خاطر است که مجبور به خودکشی میشوند
خیلی هاشون را افقی کردید که خاموش شن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
همه کابینه ترامپ فساد اخلاقی دارند آنهم علنی حتی پرونده دارند شرافت در دولت آمریکا معنی ندارد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
قوانین آمریکا چقدر فشل است که یک مجرم را به ریاست جمهوری انتخاب می‌شود.. ترامپ قمارباز با سی وچند جرم و پرونده کیفری به ریاست جمهوری انتخاب می‌شود.بهتر ازاین نمی‌شود..
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
بهمنی خاطر است در غزه نزدیگ 65هزارنفر کشته میشود بازهم قطع نامه هایش در شورای امنیت وتو میشود اینکار بغیراز آدمهای فاسد انجام نمیدهد
