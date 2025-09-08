باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از ادعای خود مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور در پرونده جفری اپستین، (متهم به تجاوز جنسی)، خبرچین اف‌بی‌آی بوده است، عقب‌نشینی کرد.

در حالی که ترامپ اظهار کرده بود اپستین را از تفریحگاه مخصوص اعضا در مارئه-لاگو فلوریدا بیرون کرده، اخیرا ادعا‌های برای افشای اطلاعات بیشتر درباره پرونده اپستین را فریبکاری بی‌پایان دموکرات‌ها توصیف کرده است.

هفته گذشته، جانسون به خبرنگاران در ساختمان کنگره گفته بود که ترامپ به جرایم ارتکابی اپستین علاقه زیادی نشان داده و بیان کرده بود که ترامپ خبرچین اف‌بی‌آی بود و سعی در افشای این اطلاعات داشت.

ترامپ و اپستین قبلا دوست بودند و سپس با هم اختلاف پیدا کردند، به ویژه پس از اختلافی در سال ۲۰۰۴ بر سر خرید یک ملک ساحلی در پالم بیچ، فلوریدا، که ترامپ در آن پیروز شد.

دموکرات‌ها و تعداد کمی از جمهوری‌خواهان برای تصویب قانونی به نام قانون شفافیت پرونده‌های اپستین فشار می‌آورند که دولت ترامپ را مجبور به انتشار اسناد بیشتری درباره اپستین و فعالیت‌های قاچاق جنسی او می‌کند.

از سوی دیگر، کاخ سفید روز یکشنبه در بیانیه‌ای تأکید کرد که ترامپ همیشه به عدالت و شفافیت برای این قربانیان متعهد بوده است.

ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید، با اشاره به تحقیق کمیته نظارتی مجلس نمایندگان، گفت: به همین دلیل، دولت ترامپ هزاران صفحه از اسناد را منتشر کرده و به درخواست‌های نظارتی پایبند است.

منبع: آر تی