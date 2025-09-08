باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: در شرایط کنونی بیشترین فشار کمآبی بر بخش شرب وارد میشود، در حالی که حدود ۹۰ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود و بهرهوری این مصرف بسیار پایین است.
صرفهجویی کوچک، تأثیر بزرگ
وی افزود: مدیریت و صرفهجویی تنها در بخش کوچکی از مصرف آب کشاورزی میتواند به تأمین پایدار آب شرب در کشور کمک کند و بخش قابل توجهی از مشکلات را کاهش دهد.
لزوم نگاه ملی و تصمیمگیری کلان
پیرهادی تاکید کرد: برای تحقق این موضوع باید هم نگاه ملی و هم اراده جدی در سطح کشور وجود داشته باشد و استانداران و دستگاههای متولی کشاورزی با هماهنگی وزارت نیرو و سایر نهادها به این موضوع ورود کنند.
بحران آب، مسالهای ملی
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: امروز دیگر با بی تدبیری های که در ده های گذشته صورت گرفته موضوع آب به بحرانی ملی تبدیل شده و نیازمند تصمیمگیریهای کلان در سطح روسای قوا و مشارکت همه نهادهاست.
اگر به این موضوع توجه ویژه نشود صدمات جبران ناپذیری را در کشور شاهد خواهیم بود و امیدوارم متوليان امر به این موضوع همچون سال های گذشته ننگرند و با استفاده از نقطه نظرات نخبگان و متخصصان داخلی و خارجی با تدبیر درست و برنامه ریزی دقیق و اصولی از این بحران خارج شوند .