معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ سرهنگ فیروز کشیر در برنامه شهر امن اعلام کرد: تغییر در ارتفاع و ارکان خودرو نقص فنی محسوب شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، در برنامه شهر امن گفت:  برخی رانندگان تصور می‌کنند که تغییر در ارتفاع یا ارکان فنی خودرو صرفاً یک اقدام شخصی یا زیبایی خودرو هست و تأثیری در وضعیت فنی خودرو ندارد، در حالی‌که این تصور کاملاً اشتباه است. پاسخ به این سؤال که آیا چنین تغییراتی نقص فنی محسوب می‌شود، قطعاً مثبت است؛ چرا که خودرو با این تغییرات از حالت اولیه و استاندارد کارخانه‌ای خارج شده و دیگر شرایط ایمنی و فنی لازم را ندارد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ سرهنگ کشیر افزود:از ابتدای سال جاری تا دهم شهریور ماه، ۸۸ دستگاه خودرو که دچار تغییر در ارکان فنی بودند، توسط پلیس نامحسوس در تهران توقیف و به پارکینگ منتقل شده‌اند.

سرهنگ کشیر در خصوص روند ترخیص این خودرو‌ها گفت: ابتدا رانندگان به مراجع ذیصلاح معرفی می‌شوند و پس از طی مراحل قانونی، موظف‌اند وسیله نقلیه خود را به حالت استاندارد و مطابق با ضوابط تعریف‌شده در قانون بازگردانند. پس از انجام تغییرات لازم، کارشناس پلیس راهور تهران بزرگ مستقر در ستاد ترخیص خودرو، از وسیله نقلیه بازدید کارشناسی به عمل آورده و در صورت تأیید، مراحل ترخیص انجام می‌شود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر در ارکان فنی و ظاهری خودرو، از جمله نصب چراغ‌های الوان و زنون، درب‌هایی که به‌صورت عمودی یا به سمت بالا باز (سفینه‌ای) می‌شوند، لاستیک‌هایی که از بدنه خودرو بیرون زده‌اند، یا خودرو‌هایی که به‌قدری ارتفاع‌شان کاهش یافته که کف آن با سطح آسفالت تماس دارد، همگی مصداق خروج از استاندارد کارخانه‌ای هستند و به‌عنوان نقص فنی تلقی می‌شوند. پلیس نامحسوس این موارد را شناسایی کرده و خودرو‌ها را توقیف و به پارکینگ منتقل می‌کند.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم
۱۲:۵۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
مملکت ماپراست ازماشینهائیکه چراغ زنون نصب کرده ان وعملاراننده ای که ازروبروباانهامواجه هست هیچ دیدی توجاده نداره عزیزان راهورهم بامیل وخواست قلبی خودبااینابرخوردمیکنن
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۱:۲۳ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
تو ایران همه چی مصداق جرم هست.البته بایدم همین باشه.ولی کسی که جرم واقعی انجام میده راحت و آزاده و البته احترام خاصی هم داره
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
کار خیلی خطرناک و اشتباه باعث تغییر در تعادل استاتیکی و دینامیکی خودرو می شود.
۱
۸
پاسخ دادن
