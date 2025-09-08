رئیس‌جمهور افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت در سال جاری را از برنامه‌های دولت اعلام و تاکید کرد که دولت قول می‌دهد با همه وجود برای رفع نارسایی‌ها تلاش کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در ابتدای دیدار هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب در گزارشی از اهمّ برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت در یک سال گذشته، مشکلاتی همچون ناترازی انرژی، خشکسالی و برخی مسائل خارجی را از چالش‌های سال اول دولت چهاردهم برشمرد و گفت: با توجه به تأثیر مستقیم انرژی بر مسئله تولید برای حل مشکل انرژی تلاش زیادی کردیم که منجر به بهبود وضعیت نسبت به سال گذشته شد؛ البته هنوز ناترازی جبران نشده و باید از مردم و تولیدکنندگان برای قطع ناگزیر برق و گاز عذرخواهی کنیم.

پزشکیان برنامه وزارت نیرو برای کاهش مصرف برق در سال جاری را مؤثر دانست و افزود: در زمینه آب با توجه به پیش‌بینی استمرار خشکسالی، تیم‌های کارشناسی از اساتید برجسته برای حل مشکل شکل گرفته است.

رئیس‌جمهور به برنامه دولت برای نصب ۷ هزار مگاوات برق خورشیدی تا پایان سال اشاره کرد و افزود: در زمینه ذخایر سوخت، امسال ذخایر به بیش از ۳ میلیارد مترمکعب افزایش یافت تا در زمستان مشکل کمتری نسبت به سال گذشته داشته باشیم.

پزشکیان، ارتقاء انسجام ملی را دستور کار مهم دولت خواند و افزود: اگر همه با هم متحد باشیم هیچ قدرتی توان به زانو درآوردن ایرانیان را نخواهد داشت و همچنانکه در جنگ تحمیلی اخیر، همدلی مردم باعث ناامیدی دشمن شد، با جلب مشارکت مردم می‌توان بر همه مشکلات غلبه کرد.

رئیس‌جمهور «رشد اقتصادی و مهار تورم» را اولویت دیگر دولت اعلام کرد و افزود: گسترش دولت و افزایش هزینه‌های آن از جمله عوامل اصلی تورم است که قصد داریم با همکاری مجلس و دستگاه‌های دیگر، ساختار اداری را اصلاح و دولت را کوچک و چابک کنیم و با اصلاح ساختار بودجه، پرداخت بر اساس عملکرد را دنبال کنیم. البته یکی دیگر از عوامل تورم نیز مشکلات نظام بانکی است که در این زمینه بانک مرکزی وظیفه نظارت و کنترل دارد.

پزشکیان، «گسترش عدالت آموزشی» را دستور کار دیگر دولت خواند و با اشاره به بهره‌برداری از ۲۴۰۰ مدرسه جدید در سال جدید تحصیلی افزود: نهضت عظیم مدرسه‌سازی را با الگوی محله‌محوری و استفاده از مشارکت مردمی دنبال می‌کنیم.

رئیس‌جمهور، تخصیص کالابرگ به ۷ دهک جامعه را از جمله اقدامات دولت برای «افزایش رفاه اجتماعی و کاهش هزینه‌های معیشت مردم» خواند و گفت: مصمم هستیم که هر ماه به مردم کالابرگ داده شود.

پزشکیان، پیگیری طرح «پزشک خانواده و نظام ارجاع» را از اولویت‌های دولت در بخش سلامت دانست و با تجلیل از نقش‌آفرینی و خدمات تحسین‌برانگیز کادر بهداشت و درمان در جنگ تحمیلی اخیر، برنامه دولت در بخش دیپلماسی را توسعه روابط خارجی خواند و گفت: روابط کشور با همه همسایگان در زمینه‌های مختلف بهتر از گذشته است و با تقویت این روابط و همکاری‌ها، تصور اروپا و آمریکا مبنی بر متوقف کردن ما با تحریم راه به جایی نخواهد برد.

پزشکیان با اشاره به تفاهم‌ها و توافقات مهم جمهوری اسلامی با کشور‌هایی همچون روسیه، چین، عراق، ترکیه و کشور‌های اوراسیا، افزود: طرفین مصمم هستند آنچه بر روی کاغذ نوشته شده، عملیاتی شود.

رئیس‌جمهور توسعه زیرساخت‌های حیاتی با تکیه بر تکمیل کریدور‌های اساسی و تکمیل بنادر و آزادراه‌ها را مورد توجه دولت دانست و با تأکید بر تکمیل راه‌آهن زاهدان به چابهار تا پایان سال گفت: از نقاط درخشان جنگ اخیر، فعالیت پر حجم کامیونداران در حمل و نقل کالا از بنادر بود.

پزشکیان برنامه دولت در بخش نفت و گاز را افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت در سال جاری خواند و با اشاره به جمع‌آوری بیش از ۱۰ میلیون مترمکعب گاز‌های فِلر در سال جاری، افزود: ارزش این میزان گاز معادل ۷۰۰ میلیون دلار است و برنامه دولت بازگرداندن کل گاز‌های فلر به چرخه، ظرف یک تا دو سال آینده است.

رئیس‌جمهور گفت: دولت قول می‌دهد با همه وجود برای رفع نارسایی‌ها تلاش کند و معتقدیم همه مشکلات با توکل بر خدا، هدایت‌های رهبری معظم انقلاب، مشارکت و همدلی مردم و انسجام و هماهنگی استثنایی که امروز بین قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح وجود دارد قابل حل است و بر همه آنها فائق خواهیم آمد.

منبع: ریاست جمهوری

