باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی تمرینات خود را ادامه میدهد که ۳ بازیکن این تیم به دلیل مصدومیت در تمرینات این تیم حضور ندارند.
سهیل صحرایی بهدلیل برخورد استوک بازیکن حریف از ناحیه زانو دچار ضربخوردگی شده و با مشکل جدی روبهرو نیست.
محمد خدابندهلو برنامههای خود را زیر نظر پزشک و فیزیوتراپیست تیم دنبال میکند و به بازی با فولاد نخواهد رسید.
سرژ اوریه بازیکن ساحلعاجی پرسپولیس با توجه به نتایج تصویربرداری، دستکم یک دوره درمانی و بازتوانی سه تا چهار هفتهای را پیش رو خواهد داشت.
البته گفته میشود در محمد عمری از بازی با فولاد در هنفته سوم میتواند برای این تیم به میدان برود و مشکل پروعلی گنجی نیز حل شده است.