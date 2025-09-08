باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی تمرینات خود را ادامه می‌دهد که ۳ بازیکن این تیم به دلیل مصدومیت در تمرینات این تیم حضور ندارند.

سهیل صحرایی به‌دلیل برخورد استوک بازیکن حریف از ناحیه زانو دچار ضرب‌خوردگی شده و با مشکل جدی روبه‌رو نیست.

محمد خدابنده‌لو برنامه‌های خود را زیر نظر پزشک و فیزیوتراپیست تیم دنبال می‌کند و به بازی با فولاد نخواهد رسید.

سرژ اوریه بازیکن ساحل‌عاجی پرسپولیس با توجه به نتایج تصویربرداری، دست‌کم یک دوره درمانی و بازتوانی سه تا چهار هفته‌ای را پیش رو خواهد داشت.

البته گفته می‌شود در محمد عمری از بازی با فولاد در هنفته سوم می‌تواند برای این تیم به میدان برود و مشکل پروعلی گنجی نیز حل شده است.