۳ بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در روز‌های اخیر به دلیل مصدومیت تمرینات این تیم را از دست داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی تمرینات خود را ادامه می‌دهد که ۳ بازیکن این تیم به دلیل مصدومیت در تمرینات این تیم حضور ندارند.

سهیل صحرایی به‌دلیل برخورد استوک بازیکن حریف از ناحیه زانو دچار ضرب‌خوردگی شده و با مشکل جدی روبه‌رو نیست.

محمد خدابنده‌لو برنامه‌های خود را زیر نظر پزشک و فیزیوتراپیست تیم دنبال می‌کند و به بازی با فولاد نخواهد رسید.

سرژ اوریه بازیکن ساحل‌عاجی پرسپولیس با توجه به نتایج تصویربرداری، دست‌کم یک دوره درمانی و بازتوانی سه تا چهار هفته‌ای را پیش رو خواهد داشت.

البته گفته می‌شود در محمد عمری از بازی با فولاد در هنفته سوم می‌تواند برای این تیم به میدان برود و مشکل پروعلی گنجی نیز حل شده است.

برچسب ها: مصدومان پرسپولیس ، باشگاه پرسپولیس
خبرهای مرتبط
فروش باشگاه پرسپولیس تکذیب شد
دوری ۳ تا ۴ هفته‌ای سرژ اوریه به دلیل کشیدگی عضله
پیروزی پرسپولیس در دربی جوانان مقابل استقلال
فینال داغ کافا؛
ایران- ازبکستان؛ جنگ تمام عیار برای رسیدن به جام قهرمانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حدادی احترامی برای پرتاب دیسک بانوان قائل نمی‌شود/ من و محروقی در لیگ دوومیدانی شرکت نکردیم
اخراج برندگان یزدانی و مهمدی از تیم ملی کشتی بلغارستان؟
ادامه بُرد‌های حبیبی‌نژاد در بوکس قهرمانی جهان؛ حدف کاظمی
تیم ملی و مشکلات نسل تازه فوتبال ایران
چراغپور: تیم ملی در مسابقات کافا دچار ساده انگاری شد/ جوانگرایی را بعد از بازی با انگلیس باید شروع می‌کردند
شکست برزیل و آرژانتین در مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی/ صعود تاریخی بولیوی به پلی آف
پیروزی مقتدرانه توخل با انگلیس، برد پرزحمت پرتغال و فرانسه و آتش بازی هالند و نروژ
نکات خواندنی از والیبال قهرمانی جهان
AFC: جوانان ایران با اعتماد به نفس بالا امارات را شکست دادند
آبتین عطاخان، قهرمان شطرنج ایران شد
آخرین اخبار
رد پیشنهاد نجومی تیم اماراتی توسط طارمی
الحدادی: مشتاقم تا هر چه زودتر هواداران استقلال را ببینم
منیر الحدادی از امروز در تمرین استقلال
AFC: جوانان ایران با اعتماد به نفس بالا امارات را شکست دادند
آبتین عطاخان، قهرمان شطرنج ایران شد
برتری تیم کانوپولو ایران مقابل هنگ‌کنگ
گل‌خندان در تپانچه ۱۰ متر جام‌جهانی پنجم شد
چراغپور: تیم ملی در مسابقات کافا دچار ساده انگاری شد/ جوانگرایی را بعد از بازی با انگلیس باید شروع می‌کردند
شکست برزیل و آرژانتین در مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی/ صعود تاریخی بولیوی به پلی آف
پیروزی مقتدرانه توخل با انگلیس، برد پرزحمت پرتغال و فرانسه و آتش بازی هالند و نروژ
اخراج برندگان یزدانی و مهمدی از تیم ملی کشتی بلغارستان؟
نکات خواندنی از والیبال قهرمانی جهان
تیم ملی و مشکلات نسل تازه فوتبال ایران
حدادی احترامی برای پرتاب دیسک بانوان قائل نمی‌شود/ من و محروقی در لیگ دوومیدانی شرکت نکردیم
ادامه بُرد‌های حبیبی‌نژاد در بوکس قهرمانی جهان؛ حدف کاظمی
روانخواه: در فرصت کم به بهترین سطح رسیدیم
گلزن تیم فوتبال امید ایران بهترین بازیکن دیدار با امارات شد
لیست نهایی تیم ملی فوتسال برای انتخابی جام ملت‌های آسیا اعلام شد
تساوی طباطبایی و فیروزجا در گرند سوئیس؛ مقصودلو متوقف شد و صدرنشین ماند
امید‌های فوتبال ایران به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کردند
تیم ملی سومو عازم تایلند شد
ملی‌پوشان شمشیربازی به خط شدند؛ نظارت بریوکوف روی سابر ایران
پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل اسلوونی
آقاسی: من هم دوست دارم حریف قوی داشته باشیم/ مگر می‌شود گل نخوریم؟
تیم ملی کشتی آزاد ایران عازم مسابقات جهانی کرواسی شد
مظلومی: ورزش نابینان در خراسان رضوی آواره شد
رضا محبی طالقانی به‌عنوان مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال منصوب شد
آنژه، سرمربی جدید ناتینگهام فارست
اعلام اسامی ۱۲ آلیش کار دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی بانوان
انجمن کرلینگ ایران عضو فدراسیون جهانی شد