مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان گفت: از ابتدای سال جاری بیش از ۷ میلیون تن کالاهای اساسی از بندر امام خمینی(ره) به سایر نقاط کشور جابه‌جا شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- محمد جولانژاد مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری 7 میلیون و 700 هزار میلیون تن انواع کالاهای اساسی از بندر امام خمینی(ره) جابه‌جا شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: این میزان کالاهای اساسی توسط 323 هزار کامیون جابه‌جا شده است که در تعداد سفر و به‌کارگیری از ناوگان حمل و نقل جاده ای نیز شاهد رشد 24 درصدی نسبت به مدت مشابه گذشته هستیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان بیان کرد: عمده کالاهای اساسی جابه‌جا شده گندم، جو، ذرت، دانه‌های روغنی، نهاده‌های کشاورزی و دامی هستند که به سایر نقاط کشور جابه‌جا شده اند.

