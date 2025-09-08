باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدصادق حمیدیان در دیدار با خانم یون کیونگ پارک سرکنسول سفارت کره جنوبی در ایران بیان کرد: در حال حاضر زمینه‌های خوبی در حوزه تجهیزات پزشکی، لوازم دندانپزشکی، دارو و مواد اولیه داروسازی و همچنین مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی وجود دارد که شنگ شن اجازه می‌دهد خارج از مقررات تحریم، تبادلات بین کشور‌ها انجام شود.

او افزود: انتظار داریم کشوری که در خانه هر ایرانی یک دستگاه کره‌ای وجود دارد، در روابط تجاری با ایران همکاری و مبادلات بیشتری داشته باشد.

حمیدیان اظهارداشت: باور داریم برای تقویت ارتباط ایران و کره جنوبی باید با الگوگیری از گذشته، مسیر‌های جدیدی ترسیم شود و اتاق بازرگانی آمادگی دارد برای گسترش مبادلات تجاری دو طرف گام بردارد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس همچنین ادامه داد: سعی داریم مسیر ورود کالا‌های بشر دوستانه را به سفارت هموار کنیم و اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری متقابل و برقراری ارتباط بین فعالان بخش خصوصی دو کشور به ویژه در حوزه پزشکی را دنبال می‌کنیم.

علاقه‌مندی شرکت‌های کره‌ای به بازار ایران و گسترش روابط تجاری و فرهنگی

در ادامه این جلسه خانم یون کیونگ پارک سرکنسول سفارت کره جنوبی در ایران نیز با اشاره به دشواری‌های سال‌های گذشته در روابط دو کشور، گفت: امید داریم ارتباطات تهران و سئول روز به روز بهتر شود و ایران همچنان یکی از کشور‌های مهم برای کره جنوبی باقی بماند.

او با تأکید بر جذابیت‌های فرهنگی ایران برای مردم کره جنوبی، عنوان داشت: فرهنگ ایران برای مردم کره بسیار پرطرفدار است و خوشحالیم که فرهنگ کره نیز در ایران با استقبال گسترده مواجه است.

خانم پارک به وضعیت اقتصادی و تجاری دو کشور پرداخت و افزود: تجارت بین ایران و کره در ۱۰ سال اخیر کاهش یافته است، اما بخش خصوصی کره بازار ایران را بسیار با پتانسیل و جذاب می‌داند و تمایل دارد در این بازار فعالیت کند.

سرکنسول سفارت کره جنوبی در ایران ادامه داد: شرکت‌های کره‌ای تحت قوانین بشر دوستانه می‌توانند فعالیت متقابل در ایران داشته باشند و ما تلاش داریم این فرصت را گسترش دهیم و از آن استفاده کنیم.

او اضافه کرد: خوشحال و مفتخرم که مردم ایران از کالا‌های کره‌ای استفاده می‌کنند و این امکان وجود دارد که سطح تجارت دو طرف حتی از گذشته نیز بیشتر شود. ما مشتاق هستیم روابط تجاری از سر گرفته شود و برای حل مشکلات مالی نیز تدابیر لازم اندیشیده خواهد شد.