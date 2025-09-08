باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
پدری مجروح و مات و مبهوت، در برابر پیکر بی‌جان دو دختر خردسالش + فیلم

تصاویری از پدری مجروح در برابر پیکر بیجان دو دختر خردسالش در غزه را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان- پدری مجروح و مات و مبهوت، در برابر پیکر بی‌جان دو دختر خردسالش می گوید: «خدایا رحمتت را بر ما نازل کن.»

این دو کودک به همراه شمار دیگری از آوارگان فلسطینی در حمله هوایی اسرائیل به چادر‌های آوارگان در شهر غزه به شهادت رسیدند.

 

