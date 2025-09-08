\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u067e\u062f\u0631\u06cc \u0645\u062c\u0631\u0648\u062d \u0648 \u0645\u0627\u062a \u0648 \u0645\u0628\u0647\u0648\u062a\u060c \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0628\u06cc\u200c\u062c\u0627\u0646 \u062f\u0648 \u062f\u062e\u062a\u0631 \u062e\u0631\u062f\u0633\u0627\u0644\u0634 \u0645\u06cc \u06af\u0648\u06cc\u062f: \u00ab\u062e\u062f\u0627\u06cc\u0627 \u0631\u062d\u0645\u062a\u062a \u0631\u0627 \u0628\u0631 \u0645\u0627 \u0646\u0627\u0632\u0644 \u06a9\u0646.\u00bb\n\u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648 \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u0648\u0627\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0628\u0647 \u0686\u0627\u062f\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0648\u0627\u0631\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n