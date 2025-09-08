سخنگوی کمیته آماتوری انجمن نجوم گفت: مقارنه ماه با خوشه پروین فرصت مناسبی برای مشاهده این دو جرم زیبا در ‌آسمان شب در جمعه شب آینده (21 شهریور) است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ منصوره شوشتری* - مقارنه ماه با خوشه پروین فرصت مناسبی برای مشاهده این دو جرم زیبا در آسمان شب در جمعه شب آینده (۲۱ شهریور) است. همچنین ماه روز شنبه (۲۲ شهریور) به تربیع آخر می‌رسد که در این وضعیت می‌توان گودال‌ها و عوارض روی ماه را با تلسکوپ به‌خوبی رصد کرد.

کاظم کوکرم در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: در هفته پیش‌رو ماه هر شب به شکل هلال ماه پهن و ساعتی پس از غروب خورشید طلوع می‌کند. ماه هر شب نسبت به شب قبلی با ۵۰ دقیقه تاخیر به طور میانگین طلوع می‌کند. تا اینکه ماه شنبه آینده (۲۲ شهریور) نزدیک به نیمه شب طلوع می‌کند.

سخنگوی کمیته آماتوری انجمن نجوم ادامه داد: همچنین در این هفته سیاره مریخ در برج سنبله در نزدیکی ستاره سماک اعزل است و اندکی پس از غروب خورشید، غروب می‌کند. سیاره زحل اندکی بعد از غروب خورشید از افق مشرق ارتفاع می‌گیرد و می‌توانیم زحل را در تمام طول شب ببینیم و با تلسکوپ حلقه‌های زحل را که از لبه دیده می‌شود رصد کنیم.

به گفته کوکرم سیاره مشتری هم طی هفته پیش‌رو حدود ساعت ۲ بامداد در بیشتر شهر‌های کشور طلوع می‌کند و بسیار درخشان است. سیاره زهره هم ساعت ۴ بامداد برای بسیاری از مناطق طلوع می‌کند و جرم درخشان صبحگاهی است که توجه‌ها را به خود جلب خواهد کرد. همچنین روز جمعه (۲۱ شهریور) می‌توانیم شاهد مقارنه ماه و خوشه پروین باشیم. البته قرص ماه کماکان روشن است و برای دیدن خوشه پروین نیاز به یک دوربین دوچشمی داریم تا این منظره زیبا را ببینیم.

نمای شبیه‌سازی شده از مقارنه ماه و ستاره‌های خوشه پروین

این منجم آماتور با اشاره به وارد شدن ماه به مرحله تربیع آخر ادامه داد: روز شنبه (۲۲ شهریور) حوالی ساعت ۱۰ و نیم شب ماه در وضعیت تربیع آخر طلوع می‌کند؛ تربیع آخر یعنی نیمه سمت چپ ماه روشن است و از اینجا به بعد ماه به سمت باریک‌ترشدن می‌رود تا ماه قمری کنونی یعنی ماه ربیع الاول به پایان برسد. قرارگیری ماه در فاز تربیع آخر فرصت خوبی است که با تلسکوپ یا دوربین دوچشمی، گودال‌ها و عوارض روی سطح ماه را ببینیم و تشخیص دهیم. بیشتر این گودال‌ها به نام دانشمندان نام‌گذاری شده‌اند و از نظر زمین شناسی کره ماه، ویژگی‌های جالب توجهی دارند.

نمای شبیه‌سازی شده از طلوع ماه در وضعیت تربیع آخر

*کارشناس علم و فرهنگ