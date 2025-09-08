باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی مشهدی با تشریح آمار معاملات برق گفت: در این ماه حدود ۲۴ درصد از مصرف برق کشور، معادل ۹.۲ میلیارد کیلووات ساعت در قالب معاملات بورس انرژی و قرارداد‌های دوجانبه مبادله شد. از این میزان، بیش از سه چهارم در بورس انرژی و کمتر از یک چهارم در قرارداد‌های دوجانبه ثبت شد. همچنین ۷۶ درصد معادل ۳۰.۸ میلیارد کیلووات ساعت نیز از طریق بازار عمده‌فروشی برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران مبادله شده است.

وی افزود: تا پایان مردادماه، حجم کل معاملات برق خارج از بازار عمده‌فروشی به بیش از ۴۵ تراوات ساعت رسید که حدود ۸۰ درصد آن در بورس انرژی و تنها ۲۰ درصد در بازار دوجانبه صورت گرفته است. مقایسه روند چند سال اخیر نشان می‌دهد سهم بورس انرژی در این بخش از ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۲ به حدود ۸۰ درصد در سال جاری افزایش یافته است.

مدیرعامل توانیر با اشاره به رشد معاملات برق سبز اظهار داشت: طی پنج‌ماهه نخست امسال، بیش از ۴۹۸ میلیون کیلووات ساعت برق سبز در بورس انرژی معامله شده که ارزشی بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان داشته است. این رقم نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و استقبال تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از انرژی‌های تجدیدپذیر را نشان می‌دهد.

رجبی مشهدی ادامه داد: در بخش معاملات برق آزاد نیز طی این بازه زمانی، بیش از ۵.۸ گیگاوات ساعت برق به ارزش حدود ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده است. این آمار‌ها گویای رونق روزافزون بازار برق و حرکت صنعت به سمت رقابت‌پذیری بیشتر است.

وی تاکید کرد: رشد معاملات برق سبز و آزاد، علاوه بر تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های نو، مسیر توسعه پایدار بازار برق کشور را هموار می‌کند و نشان‌دهنده عزم جدی صنعت برق برای ایجاد شفافیت و ارتقای سازوکار‌های معاملاتی است.

منبع: توانیر