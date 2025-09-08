باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مواد غذایی که از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری می‌کند + فیلم

متخصص طب سنتی در مورد سنگ‌کلیه توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر زنده دل، متخصص طب سنتی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص سنگ کلیه نکاتی را بیان کرد.

 

 
مطالب مرتبط
مواد غذایی که از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری می‌کند + فیلم
young journalists club

۱۰ دلیل عمده احساس درد در کلیه‌ها

مواد غذایی که از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری می‌کند + فیلم
young journalists club

چگونه ار شر کلیه درد خلاص شویم؟

مواد غذایی که از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری می‌کند + فیلم
young journalists club

درمان سنگ کلیه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تا پایان سال خط راه آهن رشت به آستارا تملک اراضی می شود + فیلم
۹۱۴

تا پایان سال خط راه آهن رشت به آستارا تملک اراضی می شود + فیلم

۱۶ . شهريور . ۱۴۰۴
دریاچه ارومیه در تصاویر هوایی ناسا به طور کامل محو شد + فیلم
۳۷۲

دریاچه ارومیه در تصاویر هوایی ناسا به طور کامل محو شد + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۴
عواملی که باعث کاهش مرگ و میر در اثر سکته قلبی شده است + فیلم
۲۹۲

عواملی که باعث کاهش مرگ و میر در اثر سکته قلبی شده است + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۴
والیبالیست‌های قهرمان جهان از خدمت سربازی معاف شدند + فیلم
۲۸۴

والیبالیست‌های قهرمان جهان از خدمت سربازی معاف شدند + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۴
شهروندان تهرانی منتظر خنک شدن هوا  تا هفته‌ آینده باشند + فیلم
۲۳۱

شهروندان تهرانی منتظر خنک شدن هوا  تا هفته‌ آینده باشند + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.