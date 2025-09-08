مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل گفت: دولت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در احیای خانه‌های تاریخی اردبیل حمایت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل جباری در بازدید از بنا‌های تاریخی مرکز شهر اردبیل به همراه فرماندار اردبیل، گفت: در سال‌های اخیر بخش خصوصی از حضور در بنا‌های تاریخی و احیای این بنا‌ها استقبال خوبی داشته‌اند و دولت از سرمایه‌گذاران این حوزه حمایت می‌کند.

او افزود: در این راستا بهره‌برداری ۶ مورد از خانه‌ها و حمام‌های تاریخی اردبیل به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار شده و در حال حاضر عملیات مرمت و احیای این خانه‌ها در حال انجام است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: شهر اردبیل به ویژه در بافت تاریخی از ظرفیت خوبی در زمینه بنا‌های تاریخی برخوردار است و می‌توانیم از این بنا‌ها پس از احیا با کاربری اقامتی، پذیرایی و خدماتی استفاده کنیم که در توسعه گردشگری بافت تاریخی نیز موثر خواهد بود.

جباری ضمن تقدیر از توجه فرماندار اردبیل به احیای بنا‌های تاریخی، ادامه داد: در بازدید امروز از سوی فرماندار اردبیل برای احیای بنا‌های تاریخی، به ویژه جمعه مسجد اردبیل و حمام تاریخی یعقوبیه به عنوان نمادی از حمام‌های تاریخی در حال احیا، اعتباراتی جمعا به مبلغ ۸ میلیارد تومان تخصیص داده شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تصریح کرد: همچنین در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تکمیل روند احیای خانه‌های تاریخی بازدید شده، کمک‌های فنی اعتباری و تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.

