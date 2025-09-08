تیم ملی کشتی ساحلی ایران در رقابت‌های سری جهانی مراکش خوش درخشید و با کسب ۴ مدال طلا، عنوان قهرمانی تیمی را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کشتی ساحلی ایران در رقابت‌های سری جهانی مراکش خوش درخشید و با کسب ۴ مدال طلا در اوزان ۷۰، ۸۰، ۹۰- و ۹۰+ کیلوگرم، عنوان قهرمانی تیمی را به دست آورد.

برای تیم ایران امیررضا صحرایی در وزن ۷۰ کیلوگرم، علی غلامی در وزن ۸۰ کیلوگرم، امیرحسین کاووسی در وزن ۹۰- کیلوگرم و علی اکبر زرودی در وزن ۹۰+ کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند تا قهرمانی قاطع تیم ایران را در این مسابقات رقم بزنند.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

سید امیررضا صحرایی (۷۰ کیلوگرم): برد‌های قاطع برابر مراکش، یونان و گرجستان و کسب مدال طلا.

علی غلامی (۸۰ کیلوگرم): برتری برابر روسیه، یونان و گرجستان؛ شکست حریف فرانسوی در نیمه‌نهایی و پیروزی ۴-۱ برابر یونان در فینال و کسب مدال طلا.

امیرحسین کاوسی (۹۰- کیلوگرم): پیروزی مقابل اوکراین، مراکش و آذربایجان؛ غلبه ۳-۰ بر آمریکا در فینال و کسب مدال طلا.

علی‌اکبر زرودی (۹۰+ کیلوگرم): پیروزی‌های مقتدرانه برابر اوکراین، آمریکا، لیبی و گرجستان؛ برتری در فینال مقابل اوکراین، کسب مدال طلا و انتخاب به عنوان فنی‌ترین کشتی‌گیر مسابقات.

تیم ملی کشتی ساحلی کشورمان با سرمربیگری محمد نادری و سرپرستی علی بازیار در این رقابت‌ها حضور داشت.

