باشگاه خبرنگاران جوان - شب گذشته مردم کشورمان از بام خانه‌های خود به تماشای زیباترین پدیده نجومی سال یعنی خورشید گرفتگی نشستند. پدیده‌ای زیبا که قرص ماه را به رنگ سرخ مسی درآورد و نگاه علاقه‌مندان به نجوم را خیره کرد. این رویداد، علاوه بر جلوه بصری خیره‌کننده، فرصت علمی را برای دوستداران نجوم فراهم کرد تا ارتباط میان حرکت‌های دقیق کیهانی و تأثیرات نور و جو زمین بر ماه بررسی شود.

این پدیده زیبا در آسمان شهر تهران از لنز دوربین شهروندخبرنگار ما دور نماند و فیلمی را به اشتراک گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: روح الله نظام - تهران

