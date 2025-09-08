انیمه جدید «سبقت» روایتگر داستانی الهام‌بخش از دوستی غیرمنتظره میان یک عکاس خبری و یک راننده نوجوان مسابقات فرمول ۴ است که هر روز ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ انیمه ورزشی «سبقت» داستان کویا، عکاس خبری حرفه‌ای، اما سرخورده، و هاروکا، راننده نوجوان و مصمم مسابقات فرمول ۴ را به تصویر می‌کشد. کویا که انگیزه خود را از دست داده، با مشاهده تلاش بی‌وقفه هاروکا در یک تیم کوچک، بار دیگر اشتیاق و انگیزه خود را پیدا می‌کند و تصمیم می‌گیرد با دوربین خود داستان این راننده بااستعداد را به دنیا نشان دهد.

این انیمه ۱۲ قسمتی، روایتگر بازیافتن امید، غلبه بر موانع و قدرت حمایت در مسیر رسیدن به رویا‌ها است. سریال «سبقت» در ۲۲ دقیقه، هر روز ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش می‌شود و تکرار آن نیز روز بعد ساعت ۱۰ صبح روی آنتن می‌رود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی سیما

برچسب ها: شبکه امید ، انیمیشن
خبرهای مرتبط
جشنواره فیلم‌های سینمایی یازدهمین هفته تابستانی شبکه کودک و امید
سری جدید «نئاندرتال ها» آماده پخش شد
«ببعی قهرمان» راهی آمریکا شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدیرکل هنر‌های تجسمی ارشاد: سازوکاری شفاف برای ساماندهی بازار هنر طراحی شود
چطور رژیم داعش پرور عنوان تروریسم را به مهدیه اسفندیاری می‌دهد؟
«جمعه دوازده و چهل و پنج دقیقه» در قاب نمایش
دوست دارم خانواده سید حسن نصرالله سوژه اصلی «ملازمان حرم» باشد
شبکه امید «سبقت» می‌گیرد
آخرین اخبار
شبکه امید «سبقت» می‌گیرد
دوست دارم خانواده سید حسن نصرالله سوژه اصلی «ملازمان حرم» باشد
«جمعه دوازده و چهل و پنج دقیقه» در قاب نمایش
چطور رژیم داعش پرور عنوان تروریسم را به مهدیه اسفندیاری می‌دهد؟
مدیرکل هنر‌های تجسمی ارشاد: سازوکاری شفاف برای ساماندهی بازار هنر طراحی شود
جهشی تازه در تأمین برنامه خارجی/ دوبله‌های ماندگار بخشی از هویت فرهنگی مردم
سینما بهترین راه برای تبادلات فرهنگی و اجتماعی میان ایران و ارمنستان است
رونمایی از ۶۳ سکه تاریخی همزمان با هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر (ص)
«فصلِ ایران» به زودی روی آنتن شبکه دو
ثبت‌نام ۱۰ هزار فیلم از ۱۴۵ کشور در چهل‌ودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران
صالحی امیری: وارد مرحله جدیدی از جهش روابط با ارمنستان شدیم
رئیس سازمان اوقاف: حفظ موقوفات اولویت اصلی است/ ۲۶ هزار پرونده وقفی تعیین تکلیف شد
بازدید خبرنگاران خارجی از منازل تخریب‌شده سه دانشمند هسته‌ای شهید
گفت‌وگوی تلفنی عوامل برنامه «سلام صبح بخیر» با مخاطبان در ۱۶۲
«برچسب»، معادل فارسی «تگ»
گردشگری در حال بازگشت به شرایط قبل از دفاع مقدس ۱۲ روزه است
از «به افق فلسطین» تا «روایت نصر»؛ غزه در قلب کنداکتور افق جای دارد
پویانمایی «ماجرا‌های لیکو» به بندر تولید رسید
نقد شبکه‌های معاند فارسی‌زبان در «نمک نشنال» شبکه نسیم
طنین موسیقی کرمانشاه و جنوب ایران در پنجمین روز از جشنواره جوان
صنایع دستی؛ ابزاری در خدمت دیپلماسی فرهنگی ایران و باشقیرستان
تصاویر جدید سریال «بادار» منتشر شد + تصاویر