رئیس‌جمهور می‌گوید مشکل ما اسرائیل و آمریکا نیست مشکل ما تفرقه‌ها و دعواهایی است که در جوامع اسلامی با هم داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در افتتاحیه سی‌ونهمین کنفرانس وحدت اسلامی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: رسول خدا وقتی به مدینه آمد اولین کاری که انجام داد این بود قبایلی که صدها سال به جان هم افتاده بودند را دستور داد با هم برادر شوید و پیوند برادری ببندند. گفتن این حرف ساده است که با یکدیگر برادر شوید.

رئیس‌جمهور کشورمان اظهار کرد: مشکل ما اسرائیل و آمریکا نیست مشکل ما تفرقه‌ها و دعواهایی است که ما با هم داریم. اگر توانستیم وحدت و انسجامی که رسوال خدا را در عمل پیاده کنیم و نه در حرف، اسرائیل جرات نمی‌کند این فجایع را ایجاد کند که حتی از کشتن زن و فرزند مردم شرم هم نکند.

رئیس قوه مجریه بیان کرد: در جوامع اسلامی اگر اتفاقی بیفتد می‌گویند حقوق بشر را رعایت نمی‌کنند، اما کدام حقوق بشر همان که دارید نسل‌کشی می‌کنید. امام حسین (ع) گفت مرد باشید اگر دین ندارید. اینها از انسانیت بویی نبردند، اما این ما هستیم با هم اختلاف داریم و آنها اختلاف بین ما را بیشتر کردند و سلاح به کشورهای اسلامی از ترس کشورهای اسلامی بفروشند و نفت ما را ببرند. ما با هیچ کشور مسلمانی درگیر نخواهیم شدیم و معتقدیم مسلمانان باید با هم ید واحده باشند.

پزشکیان تصریح کرد: وقتی وحدت باشد، مسلمان هستیم. ما اگر بتوانیم حق و عدالت را در جامعه پیاده کنیم هیچ قدرتی نمی‌تواند بر ما غلبه کند. این مردم هستند که سرمایه یک حکومت هستند و ما خدمتگزاران مردم هستیم و باید براساس عدالت و انصاف جدای از جنسیت، قومیت و نژاد حکم کنیم. شما بزرگان دین و مذاهب هستید و باید پیام رسول خدا در بین جوامع ابلاغ کنید که ما مسلمانان برادر هستیم. 

رئیس‌جمهور بیان کرد: همه این رفتارها برای انسجام، حق و عدالت است وگرنه عامل شقاق و دشمنی است. ما با فلسطینیان، عراقی‌ها، قطری‌ها و همه مسلمانان برادر هستیم و پیمان برادری می‌بندیم و با اعتقاد می‌گوییم برادر هستیم و اگر این را در جوامع خود پیاده کنیم آمریکا و اسرائیل از ایجاد تفرقه در بین مسلمانان ناامید خواهند شد.

رئیس قوه مجریه تصریح کرد: اگر اسرائیل نتوانست نیات شوم خود را پیاده کند به این دلیل بود که درست است ما موشک داشتیم، اما سیلی محکم‌تر را مردم ما زدند. اینها فکر می‌کردند چهار تا موشک می‌زنند و مردم شلوغ می‌کنند، اما مردم آب پاکی را روی دست آنها ریختند و مردم در برابر ظلم و تجاوز سر خم نخواهند کرد و همه کشورهای اسلامی تجاوز اسرائیل به ایران را محکوم کرندد و من از آنها قدردانی می‌کنم، اما این کافی نیست و ما با صف واحده می‌توانیم در مقابل صف آنها بایستیم و اگر صف واحده شویم می‌توانیم به سربلندی برسیم.

پزشکیان گبا بیان اینکه ما با هیچ کشوری مسلمانی اختلاف نداریم و دعوا نخواهیم کرد، گفت: مسلمان‌ها باید باشند، اما ما به‌دلیل مشکلاتمان ما را به جان هم انداختند تا نیات پلید خود را پیاده کنند و باید برای جوامع اسلامی عزت را به ارمغان بیاوریم؛ مشکل ما در عمل است.

 

