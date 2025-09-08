وزیر حمل‌ونقل ریلی ترکمنستان با اشاره به پیوند دیرینه این کشور با ایران گفت: توسعه زیرساخت‌های ریلی یکی از راه‌های تقویت مناسبات اقتصادی و ارتباطات منطقه‌ای است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مامِت آکمامدوف صبح سه‌شنبه در بدو ورود به ساری بررسی مسیرهای ریلی شمال کشور، ارزیابی طرح‌های مرزی و ظرفیت‌های ترانزیتی را از جمله برنامه‌های اصلی هیئت ترکمنستانی در سفر به مازندران عنوان کرد.

آکمامدوف توسعه زیرساخت‌های ریلی را یکی از کلیدهای اصلی تقویت مبادلات اقتصادی و گسترش ارتباطات منطقه‌ای دانست و بر همکاری نزدیک‌تر ایران و ترکمنستان در این بخش تأکید کرد.

مهدی یونسی استاندار مازندران نیز در حاشیه این استقبال گفت: موقعیت جغرافیایی مازندران، این استان را به یکی از مسیرهای راهبردی در اتصال ایران به آسیای میانه تبدیل کرده است.

به باور وی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی و توسعه خطوط ریلی مشترک، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای تعاملات تجاری دو کشور فراهم آورد.

صادقی مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران هم با اشاره به همکاری‌های دیرینه تهران و عشق‌آباد اظهار داشت: تقویت پیوندهای ریلی، فرصت‌های گسترده‌ای برای افزایش ترانزیت کالا و ارتقای نقش ایران در کریدورهای بین‌المللی ایجاد خواهد کرد.

طبق برنامه، هیئت ترکمنستانی طی این سفر از خطوط ریلی و پروژه‌های مرزی مازندران بازدید کرده و راهکارهای ارتقای همکاری‌های دوجانبه را بررسی می‌کند.

منبع: مهر

