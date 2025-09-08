سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: مجوز محیط‌زیستی باغ‌وحش بابلسر در راستای صیانت از حقوق حیوانات و ارتقای استانداردهای نگهداری به حالت تعلیق درآمده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا ابراهیمی روز دوشنبه در نشست حفاظت محیط زیست مازندان در ساری اظهار داشت: با وجود اخطاریه‌ها و مهلت‌های اعطاشده جهت رفع نواقص، باغ‌وحش بابلسر موفق به اجرای اقدامات اصلاحی مؤثر نشد و در ارزیابی نهایی سازمان حفاظت محیط زیست، رتبه «خیلی ضعیف» را کسب و مجوز محیط زیستی آن مجموعه به حالت تعلیق در آمده است.

وی افزود: این مجموعه موظف است در اسرع وقت اقدامات اصلاحی لازم را مطابق با دستورالعمل ایجاد و نگهداری باغ‌وحش‌ها به‌طور کامل اجرا کند ‌و تا زمان رفع نواقص و تأیید نهایی، هرگونه فعالیت شامل ورود و خروج حیوانات، فروش بلیت و پذیرش بازدیدکنندگان اکیداً ممنوع خواهد بود.

باغ وحش بابلسر در پارکینگ صفر ساحل خزر، به‌عنوان تنها باغ وحش در شمال کشور از ۳۶ سال پیش تاکنون دائر بود.

در این باغ وحش حیواناتی از جمله شیر، ببر بنگال، خرس، گرگ، شتر، فلامینگو، گوزن زرد اروپایی و طاووس نگهداری می شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: باغ وحش ، محیط زیست مازندران
خبرهای مرتبط
ماجرای شیر و خرسی که در یک باغ وحش پوست و استخوان شده اند + فیلم
میمون هایی که به مدرسه میروند + تصاویر
تولد دو توله ببر کمیاب در بابلسر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سید ارمیا میرقربانی قهرمان مسابقات تنیس روی میز مازندران
سوادکوه در خطر تغییر چهره؛ هجوم ویلاها به باغات و مزارع
عملیات ضربتی پلیس راه مازندران؛ پایان تاخت و تاز موتورسیکلت‌های قاچاق در کندوان
تردد سنگین در چالوس و هراز
دو بنای غیرمجاز در ساری تخریب شد؛ حفاظت از اراضی کشاورزی ادامه دارد
آخرین اخبار
دو بنای غیرمجاز در ساری تخریب شد؛ حفاظت از اراضی کشاورزی ادامه دارد
عملیات ضربتی پلیس راه مازندران؛ پایان تاخت و تاز موتورسیکلت‌های قاچاق در کندوان
سوادکوه در خطر تغییر چهره؛ هجوم ویلاها به باغات و مزارع
تردد سنگین در چالوس و هراز
سید ارمیا میرقربانی قهرمان مسابقات تنیس روی میز مازندران
راهیابی آزادگان ساری به لیگ برتر فوتسال ۱۷ سال کشور
ورود مجلس به موضوع کاهش ظرفیت پزشکی و دندان‌پزشکی در کنکور سراسری
دستگیری کلاهبردار ۱۲۰ میلیاردی در شهرستان نور
صدرنشینی تکواندوکاران بهنمیری در لیگ نونهالان کشور
دستگیری عاملان رعب و وحشت در بابل + فیلم
توزیع ۱۴ تن مرغ منجمد تنظیم بازاری در آمل با هدف کنترل قیمت‌ها
نوجوان ۱۳ ساله آملی ناجی چندین بیمار
اجرای طرح مشترک مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستان آمل