باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا ابراهیمی روز دوشنبه در نشست حفاظت محیط زیست مازندان در ساری اظهار داشت: با وجود اخطاریه‌ها و مهلت‌های اعطاشده جهت رفع نواقص، باغ‌وحش بابلسر موفق به اجرای اقدامات اصلاحی مؤثر نشد و در ارزیابی نهایی سازمان حفاظت محیط زیست، رتبه «خیلی ضعیف» را کسب و مجوز محیط زیستی آن مجموعه به حالت تعلیق در آمده است.

وی افزود: این مجموعه موظف است در اسرع وقت اقدامات اصلاحی لازم را مطابق با دستورالعمل ایجاد و نگهداری باغ‌وحش‌ها به‌طور کامل اجرا کند ‌و تا زمان رفع نواقص و تأیید نهایی، هرگونه فعالیت شامل ورود و خروج حیوانات، فروش بلیت و پذیرش بازدیدکنندگان اکیداً ممنوع خواهد بود.

باغ وحش بابلسر در پارکینگ صفر ساحل خزر، به‌عنوان تنها باغ وحش در شمال کشور از ۳۶ سال پیش تاکنون دائر بود.

در این باغ وحش حیواناتی از جمله شیر، ببر بنگال، خرس، گرگ، شتر، فلامینگو، گوزن زرد اروپایی و طاووس نگهداری می شود.

منبع: ایرنا