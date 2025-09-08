باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع سوری و صهیونیستی گزارش دادهاند که انتظار میرود این هفته «اسعد الشیبانی»، وزیر امور خارجه سوریه، و «ران درمر»، وزیر امور استراتژیک رژیم تروریستی اسرائیل دیداری با یکدیگر داشته باشند. این دیدار بخشی از تلاشهای دمشق برای دستیابی به یک توافق امنیتی با تلآویو است.
این منابع توضیح دادند که این دیدار با هدایت «تام باراک»، فرستاده آمریکا در سوریه و سفیر تام الاختیار این کشور در ترکیه انجام میشود که پیش از این نیز چندین بار با دو طرف دیدار داشته است تا تلاش کند یک تفاهم امنیتی بر اساس توافق عدم درگیری تدوین کند. بر اساس این توافق، دو طرف متعهد میشوند از هرگونه اقدام نظامی علیه یکدیگر اجتناب کنند، با این حال اسرائیل بارها به خاک سوریه حمله و به جنوب آن را اشغال کرده است.
دو طرف پیش از این در دورههایی علنی و غیرعلنی با هدف آمادهسازی زمینه سیاسی و امنیتی برای هرگونه تفاهم احتمالی دیدار کرده بودند. الشیبانی و درمر چندین بار با یکدیگر دیدار کردهاند که آخرین بار آن در ماه اوت در پاریس بود. در آن زمان، روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» این مذاکرات را آزمونی حیاتی برای مسیر روابط بین دمشق و تلآویو توصیف کرد.
هاآرتص به نقل از منابع مطلع گزارش داد که یکی از بندهای اصلی مطرحشده در نشست درمر و الشیبانی، جلوگیری از استقرار نیروهای مقاومت یا هر طرف دیگری که برای اسرائیل خصمانه تلقی میشود، در جنوب سوریه بوده است.
این منابع همچنین اشاره کردند که از جمله دیگر پیشنهادات مطرحشده این بوده که منطقه مرزی از حضور ارتش سوریه خالی باشد و نیروهای امنیتی دیگری در آنجا حضور داشته باشند که به سلاحهای سنگین مجهز نباشند و نقش آنها صرفاً حفظ نظم باشد.
منبع: المیادین