باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی محسنی - آخوند کمال غراوی، نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، در دیدار صمیمانه حسن عابدینی معاون سیاسی رسانه ملی با جمعی از علمای اهلسنت به مناسبت هفته وحدت، ضمن تبریک این ایام مبارک، بر ضرورت پیروی از رسالت پیامبران، پایبندی به توحید عملی و مقابله با طاغوتهای زمان از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا تأکید کرد.
در این مراسم که با حضور جمعی از طلاب و روحانیون اهلسنت برگزار شد، آخوند کمال غراوی با اشاره به میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع) اظهار داشت: «هفته وحدت فرصتی ارزشمند برای تقویت همبستگی میان مسلمانان است و باید از تلاشهای برگزارکنندگان این نشست معنوی تقدیر کرد.»
وی با بیان اینکه رسالت صداوسیما در نظام جمهوری اسلامی تبیین معارف دینی و انعکاس دیدگاههای علماست، گفت: «طبق فرمایش پیامبر اکرم (ص) علما وارثان انبیا هستند و وظیفه اصلی پیامبران نیز دو بخش داشته است: نخست، دعوت مردم به عبادت خالصانه خداوند و دوم، مبارزه با طاغوت و جریانهای سرکش که قانون و انسانیت را نمیپذیرند.»
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان ادامه داد: «خداوند در قرآن کریم تأکید میکند کسانی که به پروردگار ایمان آورده و در این مسیر استقامت ورزیدهاند، نباید از هیچ چیز هراس داشته باشند. این آموزه قرآنی امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد؛ چراکه جنایتهای رژیم کودککش اسرائیل و آمریکا علیه مردم مظلوم غزه، فلسطین و دیگر ملتها ایجاب میکند که مسلمانان با قدرت و استقامت در برابر این ظلمها ایستادگی کنند.»
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر لزوم پیروی از سنت پیامبر اسلام (ص) و عمل به دستورات الهی تصریح کرد: «اگر ما بخواهیم وحدت واقعی و عملی را در جامعه اسلامی نهادینه کنیم، باید اطاعت از خداوند، پیامبر اکرم (ص) و اولیالامر را سرلوحه قرار دهیم. قرآن کریم میفرماید: اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؛ یعنی عمل به اوامر الهی، سنت پیامبر و تبعیت از رهبران دینی، رمز حفظ وحدت امت اسلامی است.»
وی افزود: «امروز مصداق اولیالامر در جامعه ما، ولایت فقیه است و اگر اطاعت از این اصل الهی پایدار بماند، وحدت مسلمانان نیز پایدار خواهد بود و هیچیک از توطئههای استکبار جهانی نمیتواند خللی در همبستگی امت اسلامی ایجاد کند.»
غراوی با بیان اینکه سیره پیامبران همواره مقابله با استکبار و جنایتکاران بوده است، گفت: «این وظیفه شرعی و انسانی ماست که همان مسیر را دنبال کنیم و این ارزشها را به نسلهای آینده منتقل نماییم. تنها در سایه اعتصام به حبلالله و پرهیز از تفرقه است که امت اسلامی میتواند در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان استقامت ورزد.»
عبدالرزاق آخوند رهبر، امام جمعه اهل سنت شهرستان آققلا، در این مراسم با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) به مسلمانان جهان، اظهار داشت: «اگر محبت و احترام به رسول خدا در زندگی ما اصل قرار گیرد، بسیاری از مشکلات و اختلافات برطرف خواهد شد. قرآن کریم به صراحت بیان میکند که محبت به رسول بر هر دارایی، مال و جایگاه اجتماعی مقدم است و هر کس در این مسیر کوتاهی کند، در معرض عذاب الهی قرار خواهد گرفت.»
وی با اشاره به جایگاه والای پیامبر اسلام (ص) در میان پیامبران الهی گفت: «رسول اکرم از آغاز خلقت به عنوان خاتم انبیا شناخته شده و احترام به میلاد ایشان در حقیقت احترام به همه پیامبران است. پس وظیفه همه مسلمانان است که این روز بزرگ را بزرگ بدارند.»
امام جمعه اهل سنت آققلا در ادامه یادآور شد: «قبل از انقلاب اسلامی، مبعث پیامبر بهعنوان یک روز تاریخی مورد توجه بود، اما میلاد ایشان کمتر مورد توجه قرار میگرفت. حضرت امام خمینی (ره) با نامگذاری ایام بین ۱۲ تا ۱۷ ربیعالاول به عنوان هفته وحدت، این روز مبارک را احیا و زنده کردند. این اقدام موجب شد میلاد رسول خدا بهعنوان یک شعار الهی در سراسر جهان اسلام گسترش یابد.»
او با اشاره به مأموریتهای بینالمللی در سالهای ابتدایی انقلاب افزود: «به دستور امام خمینی، هیأتهایی به کشورهای آفریقایی اعزام شدند تا پیام وحدت و میلاد پیامبر را به مسلمانان آن مناطق برسانند. این اقدام، زمینهساز توجه جهانی به اهمیت میلاد رسول اکرم شد.»
آخوند رهبر در پایان سخنان خود خطاب به دکتر عابدینی تأکید کرد: «آنچه باید همواره در میان مسلمانان بهعنوان محور قرار گیرد، اتحاد است. قرآن کریم امت اسلامی را امت واحده معرفی میکند و تنها در سایه این وحدت است که تقوا، عبادت و عمل صالح به بار مینشیند.»
امام جمعه اهل سنت آققلا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت امنیت در زندگی انسان گفت: «انسان بدون امنیت و آسایش نمیتواند به عبادت بپردازد. امنیت، بزرگترین نعمتی است که خداوند به بندگان خود عطا میکند و فقدان آن ریشه بسیاری از مشکلات جوامع اسلامی است.»
وی با یادآوری دیدار خود با مفتی اعظم فلسطین افزود: «سالها پیش ایشان در کنار حجرالاسود اشک میریخت و از خطری که قلب فلسطین را تهدید میکرد سخن گفت. این پیشبینی به واقعیت پیوست و امروز شاهدیم که ملت مظلوم فلسطین زیر بار جنایتهای صهیونیستها قرار دارند.»
آخوند رهبر در ادامه با مرور تاریخ مبارزات مسلمانان علیه یهود و صهیونیسم خاطرنشان کرد: «از زمان پیامبر اسلام (ص) تاکنون، امت اسلامی همواره در معرض توطئههای یهود بوده است. پیامبر اکرم (ص) نیز پیشبینی کرده بودند که تا زمانی که گروههای منحرف همچون بنینضیر و بنیقریظه از جزیرهالعرب بیرون نروند، مسلمانان آرامش واقعی نخواهند داشت.»
او با اشاره به قهرمانان بزرگ تاریخ اسلام افزود: «صلاحالدین ایوبی و نورالدین زنگی از جمله شخصیتهایی بودند که با رشادتهای خود، شامات را از سلطه دشمنان آزاد کردند و مانع تعرض آنان به مقدسات اسلامی شدند. این نشان میدهد که مبارزه با صهیونیسم و دشمنان اسلام ریشهای تاریخی دارد و تا روز قیامت نیز ادامه خواهد داشت.»
امام جمعه اهل سنت آققلا در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت تبعیت از رهبری در جامعه اسلامی بیان کرد: «بر اساس عقاید دینی، وجود امام و رهبر برای امت اسلامی ضروری است. امروز مجلس خبرگان رهبری با انتخاب مقام معظم رهبری بهعنوان خلف صالح امام خمینی (ره)، این وظیفه خطیر را تحقق بخشیده است. اطاعت از ولی فقیه، راهکار اصلی ایستادگی در برابر جریانهای تکفیری مانند داعش و طغیانگران زمانه است.»
وی با اشاره به حضور خود در سوریه و مشاهده جنایات تروریستها گفت: «شخصیتهای بزرگی همچون رمضان البوطی در این کشور به دست دشمنان اسلام ترور شدند. این فتنه صهیونیسم و یهود تا روز قیامت قطع نخواهد شد و تنها با مقاومت و اتحاد مسلمانان میتوان در برابر آن ایستاد.»
امام جمعه اهل سنت آققلا در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان گفت: «امام خمینی (ره) بارها هشدار داده بودند که فتنههای دشمنان اسلام باید جدی گرفته شود و مسلمانان باید همچون قطرههایی که در کنار هم دریایی واحد میسازند، در برابر صهیونیسم و استکبار جهانی متحد شوند.»
وی افزود: «ما اهل سنت نیز بهعنوان مریدان امام و مقام معظم رهبری همواره بر استمرار این راه ایستادهایم و معتقدیم که وحدت، تنها سپر واقعی در برابر دشمنان اسلام است.»
آخوند رهبر با اشاره به نقش رسانه در تقویت همبستگی میان مسلمانان خاطرنشان کرد: «صداوسیما میتواند بهترین مبلغ برای وحدت باشد. بنده بیش از ۱۵ سال است که در رادیو گرگان، بهویژه در ایام سحر، سخنرانی دارم و شاهد بودهام که پیامهای دینی و وحدتآفرین حتی به ترکمنستان، چین و دیگر کشورها منتقل شده است. هرچه رسانه با زبانهای مختلف مانند ترکمنی، کردی و عربی بیشتر به تبلیغ بپردازد، تأثیر آن در تحکیم اتحاد اسلامی بیشتر خواهد بود.»
وی در ادامه با تمجید از نقش زنان در مقاومت اسلامی تصریح کرد: «ایستادگی بانوان مسلمان در برابر فشارهای دشمنان، الهامبخش تاریخ است. همانگونه که حضرت زهرا (س) و خدیجه کبری (س) نمونههای برجستهای از عشق به رسول خدا و دین بودند، امروز نیز زنان ایرانی با شجاعت در برابر صهیونیسم ایستادهاند و جهانیان را شگفتزده کردهاند.»
آخوند رهبر در پایان گفت: «یکی از بهترین مصادیق عمل صالح در زمان ما، ایستادگی در برابر کفر جهانی و صهیونیسم است. ما از صدا و سیما برای نقشآفرینی در این عرصه تشکر میکنیم و امیدواریم این مسیر وحدتآفرین همواره ادامه یابد.»
حسن عابدینی، معاون سیاسی سازمان صداوسیما، در این مراسم با اشاره به حضور پدر یکی از شهیدان دفاع مقدس در جمع علما و طلاب، گفت: «امروز دیگر صحبت از وحدت شیعه و سنی نیست؛ ما از وحدت عبور کردهایم و به همخونی رسیدهایم. این همخونی با خون شهدا شکل گرفته و نشان میدهد همه ما برای اسلام، انقلاب و میهن عزیزمان آمادهایم تا پای جان در برابر تجاوز دشمنان ایستادگی کنیم.»
وی با بیان اینکه کینه و دشمنی استکبار علیه جمهوری اسلامی روزبهروز در حال افزایش است، افزود: «طی ۴۷ سال گذشته هیچ روزی نبوده که قدرتهای بزرگ علیه جمهوری اسلامی توطئه نکنند. اما واقعیت این است که تنها در ۲۰ سال گذشته، چهار راهبرد اصلی آنها با شکست مواجه شده است.»
عابدینی در تشریح این شکستها گفت: «اولین راهبرد استکبار، اشغال کشورهای اسلامی و دولت-ملتسازی در آنها بود. در افغانستان سال ۲۰۰۱ و در عراق سال ۲۰۰۳، تصور میکردند میتوانند نظامی را ایجاد کنند که الگوی دیگر کشورها شود. اما نتیجه حضور دو دهه در افغانستان و سه دهه در عراق، چیزی جز ویرانی، کشتار، تجاوز و زندانهایی مانند ابوغریب و گوانتانامو نبود. سرانجام هم با خفت و خواری از این کشورها بیرون رانده شدند.»
وی ادامه داد: «راهبرد دوم دشمنان، ایجاد جنگهای طائفی و مذهبی بود. در حالی که شیعه و سنی قرنها در کنار یکدیگر زندگی مسالمتآمیز داشتند، استکبار با ورود به منطقه تخم کینه و نفرت پاشید. نتیجه این مداخله، فجایعی بود که در عراق و سوریه رخ داد. امروز اگر به سوریه سفر کنید، خواهید دید که این کشور به پنجاه سال قبل بازگشته و بسیاری از شهرها به ویرانه تبدیل شدهاند. این جنایتها کار مردم سوریه نبود، بلکه دستهای بیگانه آن را رقم زدند. با این حال، این راهبرد نیز به شکست انجامید.»
معاون سیاسی صداوسیما در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاشهای دشمنان برای تجزیه منطقه گفت: «آنان قصد داشتند سوریه را به مناطق مذهبی و قومی مختلف تقسیم کنند؛ دروزیها، اهل سنت، کردها و عربها را مقابل یکدیگر قرار دهند. اما انسجام اسلامی و وحدت مسلمانان، مانع تحقق این طرح شد.»
وی افزود: «یکی دیگر از اهداف رژیم صهیونیستی، تحقق شعار دروغین "از نیل تا فرات" بود. حتی سفارتخانه خود در مصر را در سمت غرب نیل بنا کردند تا القا کنند شرق آن متعلق به آنهاست. اما به لطف مقاومت امت اسلامی، این هدف هم ناکام ماند.»
عابدینی ادامه داد: «هدف دیگر دشمنان، ایجاد کمربند امنیتی برای رژیم صهیونیستی بود تا این رژیم اشغالگر امنترین منطقه جهان باشد. اما امروز شاهدیم که سرزمینهای اشغالی به ناامنترین نقطه جهان تبدیل شدهاند. روزی نیست که انفجار یا حمله موشکی و پهپادی علیه این رژیم رخ ندهد. رزمندگان یمن، حماس، جهاد اسلامی و دیگر گروههای مقاومت هر زمان اراده کنند، تلآویو، حیفا، بنگوریون و سایر شهرهای اشغالی را هدف قرار میدهند.»
وی در پایان با اشاره به دیدگاه امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: «حضرت امام (ره) رژیم صهیونیستی را یک غده سرطانی معرفی کردند. ویژگی غده سرطانی این است که اگر مهار نشود، رشد کرده و سایر سلولهای سالم را نیز از بین میبرد. تاریخ ۷۵ ساله این رژیم نیز نشان داده که هر جا توانسته، دست به اشغالگری و تجاوز زده است؛ از جولان سوریه تا صحرای سینا، از کرانه باختری تا لبنان. امروز نیز دنیا به این نتیجه رسیده است که این غده سرطانی اگر مهار نشود، همچنان در پی گسترش و نابودی ملتهای منطقه خواهد بود.»
معاون سیاسی سازمان صداوسیما در ادامه سخنان خود با اشاره به پیشبینیهای حضرت امام خمینی (ره) گفت: «چهل و هفت سال پیش امام خمینی (ره) آمریکا را شیطان بزرگ معرفی کردند و امروز میبینیم که این تعبیر کاملاً درست بوده است. ایالات متحده جز جنگ، خونریزی، ترور و کشتار آرمانی ندارد. دیشب رسماً اعلام کردند که وزارت دفاع خود را به وزارت جنگ تغییر دادهاند؛ این دقیقاً همان تحلیلی است که امام خمینی (ره) سالها پیش بیان کرده بودند.»
وی افزود: «این تغییر نام در واقع اعتراف آشکار به سیاستهای تجاوزکارانه و ضدحقوق بشری آمریکا است. آنان در حالی دیگر کشورها را به نقض حقوق بشر متهم میکنند که خود صریحاً اعلام کردهاند هدفشان جنگافروزی و کشتار بیشتر است.»
عابدینی با تأکید بر اینکه تنها راه مقابله با استکبار جهانی وحدت امت اسلامی است، اظهار داشت: «قرآن کریم میفرماید اگر مسلمانان دچار تنازع شوند، دچار خسران خواهند شد. امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند همبستگی و رحمت میان خود و سختگیری در برابر دشمنان هستیم. بیتردید آمریکا و رژیم صهیونیستی مصداق بارز دشمنی و خصومتاند و امت اسلامی باید از آنان فاصله گرفته و در جبهه تقوا و نیکی باقی بماند.»
وی در بخش پایانی سخنان خود به طرحهای ناکام رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: «طبق اعتراف خودشان، بیست سال برای یک عملیات بزرگ علیه ایران برنامهریزی کرده بودند. ابتدا ترور فرماندهان ارشد نظامی، سپس دانشمندان کشور و بعد حمله به مراکز انتظامی را در دستور کار قرار دادند تا ستونهای امنیت ملی فرو بریزد. حتی حمله به زندان اوین نیز با هدف ایجاد آشوب اجتماعی و ضربه به پایتخت انجام شد. اما به فضل الهی و با هوشیاری ملت و رهبران، این نقشهها همگی شکست خوردند.»