شهردار تهران در آئین شکرانه یک هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اکرم (ره) گفت: ایران، الگوی عملی وحدت بین ادیان الهی است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ آئین شکرانه و شادباش یک هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اکرم (ص) با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، نمایندگان کشور‌های اسلامی و میهمانان داخلی و خارجی در مجموعه سینمایی پردیس ملت به همت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران برگزار شد.

شهردار تهران در این مراسم با خوشامدگویی به میهمانان داخلی و خارجی، به ویژه نمایندگان کشور‌های برادر و اسلامی و وزیر امور خارجه، گفت: افتخار داریم که پایتخت ایران اسلامی میزبان این گردهمایی باشکوه در وحدت و میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام هستیم.

وی با اشاره به ثبت جهانی «خرم‌آباد» به عنوان قدیمی‌ترین جغرافیای حیات انسانی در یونسکو، افزود: ایران با تمدنی درخشان و کهن، همچون خورشیدی بر تارک تاریخ می‌درخشد. وقتی از ایران اسلامی سخن می‌گوئیم، از اسلامی سخن می‌گوئیم که برتر از آن چیزی نیست و پیام آن بر همه چیز سایه انداخته است.

شهردار تهران آزادی فعالیت ادیان مختلف در ایران را نمادی از وحدت دانست و تصریح کرد: امروز نمایندگان ادیان الهی از جمله یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی حاضرند و وحدت ادیان را می‌توان از ایران اسلامی شنید و دریافت کرد. این الگو، حربه تفرقه‌افکنان دشمن را در آینه جمهوری اسلامی خواهد شکست.

زاکانی حضرت محمد (ص) را پیام‌آور وحدت، مهربانی و نوع‌دوستی خواند و تأکید کرد: همه مذاهب اسلامی ذیل این پیام آور گرد هم جمع‌اند. با همدلی و وحدت، نه اسلام‌هراسی و نه تفرقه‌افکنی بین مذاهب در دنیا راهی خواهد برد.

وی با بیان اینکه پیام ایران، پیام دوستی، محبت و همکاری با همه ملت‌ها و دولت‌ها در چارچوب احترام متقابل است، گفت: ایران‌هراسی نیز همانند اسلام‌هراسی راه به جایی نخواهد برد، چرا که ایرانیان قلبی پر از محبت نسبت به همه آحاد بشری دارند.

شهردار تهران با محکومیت یکپارچه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، خاطرنشان کرد: امروز همه ادیان الهی، مذاهب اسلامی و انسان‌های دارای وجدان بیدار، فریاد مظلومیت مردم غزه و فلسطین را همراهی می‌کنند و رژیم کودک‌کش صهیونیستی و حامیانش به ویژه آمریکا را محکوم می‌کنند.

زاکانی در پایان با دعوت از جهانیان برای تحریم، محکومیت و انزوای بیشتر رژیم صهیونیستی، ابراز امیدواری کرد: انشاالله با تأکید بر پیام آزادی ملت فلسطین و با دست باز برای همکاری، شاهد آزادی آنان از زندان بزرگ غزه و جغرافیای اشغال شده توسط این رژیم باشیم و این میلاد را به شادی و سرور در این جغرافیا برگزار کنیم.

