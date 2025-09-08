رییس آموزش و پرورش استثنایی کردستان گفت: دانش آموز با نیاز ویژه کردستانی در هشتمین دوره مسابقات قهرمانی کیوکوشین کشور انتخابی مسابقات جهانی مدال طلاگرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- اقبال خانی، با اعلام افتخار آفرینی دانش آموز توانمند سنندجی، گفت: هیمن نادری دانش آموز با نیاز ویژه ذهنی متوسطه نوآوران آموزش و پرورش ناحیه ۲ سنندج درهشتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور کیو کوشین WKB ایران در رشته کومیته کمربند زیر قهوه ای موفق به کسب مدال طلا شد.

وی اظهار کرد: این رقابت‌ها در رده های سنی و کمربندی، در قالب دو بخش کاتا و کومیته، با حضور پرشور ورزشکاران در سالن شهدای اوین تهران برگزار شد و این دانش آموز توانمند پایه دهم دوره دوم کار دانش خاص در رده سنی نوجوانان موفق به کسب این مهم در بین هم سالان عادی شد.

وی عنوان کرد: این مسابقات به عنوان انتخابی رقابت‌های جهانی سال ۲۰۲۵ لهستان محسوب می‌شود و نفرات برتر جواز حضور در این رویداد مهم را کسب می کنند.

خانی تصریح کرد: نادری ورزشکار با استعداد و آینده داری است که فنون ورزشی را از مراحل پایه با موفقیت طی کرده و امید است با عضویت در تیم ملی کشور بتواند افتخارات دیگری هم کسب کند.

وی با بیان اینکه گستره ورزش تنها محدود به سلامت و شادابی جسم نیست، یادآور شد: انجام فعالیت های منظم و مستمر ورزشی باعث کسب اعتماد به نفس، کاهش فشارهای روانی، افزایش احساس سودمندی، تقویت دقت و تمرکز دانش آموزان با نیازهای ویژه می شود.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان در ادامه با اشاره به شعار مهر 1404 با عنوان هر تفاوت یک فرصت در مسیر توسعه عدالت آموزشی، گفت: توسعه کمی،کیفی وپایش آموزش وپرورش نوآموزان ودانش آموزان استثنایی از اولویت ها وسیاست های کلان سازمان آموزش وپرورش استثنایی است.

خانی در پایان، این موفقیت ارزشمند را به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه استان و تمامی دست‌اندرکاران تبریک گفت و از تلاش‌های مربی توانمند این دانش آموز کاران مجید آبادی، مدیریت و عوامل اجرایی هنرستان پسرانه نوآوران سنندج تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی این دانش آموز توانمند در پنجمین دوره مسابقات کاراته قهرمان قهرمانان کشور سبک کیو کوشین WKB ایران نیز که در بهمن ماه سال 1402به میزبانی تهران و به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران برگزار شد، در رشته کومیته رده کمربندی رنگی موفق به کسب مدال طلا شد.